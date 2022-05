El proyecto educativo de Murcia que asegura "éxito y futuro" para sus estudiantes

Dicen que el rostro es el espejo del alma y el del presidente de Murcia no podía ocultar su asombro al dirigir su mirada por primera vez la sede internacional de UNIVERSAE en Murcia. La imponente fachada del edificio, compuesta por espejos que competían con el cielo por ver quién mostraba el azul más intenso, obligó a López Miras a alzar la vista. “Se respira aroma a Silicon Valley”, fue la primera frase que articuló el jefe del Ejecutivo murciano nada más bajar del coche y poner el pie en estas instalaciones, recientemente inauguradas. Y seguidamente, mientras atendía a las explicaciones del CEO de la compañía, Javier Pujante, y del arquitecto Manuel Clavel, vaticinó sobre esta iniciativa empresarial de enseñanza superior de Formación Profesional que “va a ser un referente mundial”.

López Miras, que presidió el acto de puesta de largo de esta institución docente, subrayó que el proyecto “conjuga todo aquello que debe defender cualquier gobierno que se precie: identidad, inversión y educación”. Y acabó elogiando el que ya es considerado “uno de los edificios más característicos y singulares de toda la Región de Murcia”, en referencia a este campus. De hecho, durante el recorrido por las espectaculares dependencias, no dudó en insistir en que “se percibe empuje, éxito y futuro”.

Tras acceder al edificio, le sorprendió que el aspecto futurista de la fachada dejara paso a un ambiente naturalizado, en el que los ojos encuentran descanso en cada rincón. El azul, color corporativo de UNIVERSAE, se entremezcla con las decenas de tonos verdosos que ofrecen las plantas que acompañan durante todo el paseo. Las luces LED, integradas en las cristaleras de los habitáculos, contribuyen al espectáculo cromático. En total, la sede internacional de UNIVERSAE en Murcia suma más de 7.000 metros cuadrados en los que se engloban talleres y laboratorios de automoción de última generación.

Es en estas salas donde los alumnos de los grados vinculados a la mecánica del automóvil reciben sus lecciones. El esmero que se ha dedicado a cada espacio se distingue de especialmente en estos habitáculos. Aunque Fernando Alonso aún no se ha dejado ver por el recinto, la sensación que se percibe es que uno se encuentra no en un centro de estudios, sino en los boxes de una escudería de alta competición. No en vano, incluso algunos de estos equipos ya están demandando graduados de las titulaciones que aquí se imparten.

La mano del arquitecto Manuel Clavel se hace notar en cada rincón del campus, pues todas las sedes de UNIVERSAE han sido diseñadas por este prestigioso profesional. En total, la institución docente dispone de más de 65.000 metros cuadrados de superficie repartidos en siete campus: Madrid, Barcelona, Murcia, San José (Costa Rica), Bogotá (Colombia), Quito (Ecuador) y Ciudad de México. Se trata de “entornos educativos orientados a permitir que profesores y alumnos interactúen entre sí, algo a lo que contribuyen los cientos de convenios de colaboración que UNIVERSAE ya ha firmado o está cerrando con las empresas más relevantes de diversos sectores”, explica Ricardo Fernández, director de Comunicación de la compañía.

UNIVERSAE ofrece más de 50 titulaciones oficiales del Ministerio de Educación y Formación Profesional. A todo ello se añade un ecosistema educativo propio basado en un uso intensivo de las últimas tecnologías: UNIVERSAE360. Los verdaderos protagonistas de este método son la realidad virtual, el 3D y la realidad aumentada. Cuando López Miras se puso las gafas de realidad virtual, su reacción fue similar a la que había despertado apenas unos minutos antes su acceso al edificio.

Mediante estas herramientas de última generación, los estudiantes serán capaces de afrontar desafíos “muy similares, cuando no idénticos, a aquellos con los que tendrán que lidiar cuando ejerzan como técnicos en sus respectivas materias: desde conducir una ambulancia a toda velocidad a realizar una limpieza bucodental o construir edificaciones desde sus cimientos. Y todo ello sin abandonar la comodidad de su habitación”, apunta Ricardo Fernández. Gracias a la EdTech y al e-learning, los alumnos de UNIVERSAE asimilan los conceptos más complejos sin apenas esfuerzo, simplemente mientras disfrutan de un videojuego. Aunque parezcan situaciones propias de un futuro lejano, lo cierto es que esta compañía las convierte en rabiosa actualidad educativa.

“El objetivo no es solo que el alumno aprenda, sino que se divierta haciéndolo”, apunta Juan Ros, director del Departamento de 3D de UNIVERSAE. De este modo, afirma, “no solo memorizará antes los conceptos, sino que también percibirá el estudio como una actividad apetecible”. Para ello, el estudiante solo necesitará un ordenador o un teléfono móvil. Prácticamente cualquiera de estos dispositivos es válido, pues los requisitos exigidos de capacidad y memoria son mínimos. “Nuestro objetivo primordial era conseguir que cualquier persona pudiera tener acceso a UNIVERSAE360”, explica Juan, “y creo que lo hemos conseguido”. Orgulloso, muestra las infinitas opciones de este particular ecosistema educativo. Lo cierto es que no solo el resultado es de una calidad sorprendente, sino que dan ganas de echarse más de una partidita (o una clasecita, mejor dicho).

Todo ello sin descuidar un ápice la empleabilidad de sus alumnos, aclara Fernández: “En UNIVERSAE disponemos de 12 grados de una demanda muy elevada por parte de las empresas. De hecho, por cada futuro alumno graduado en cualquiera de estas titulaciones nos llegan siete ofertas de empleo que encajan con su perfil”. A continuación, añade que estas enseñanzas son las de Administración y Finanzas, Asistencia a la Dirección, Comercio Internacional, Marketing y Publicidad, Transporte y Logística, Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos, Sistemas Microinformáticos y Redes, Administración de Sistemas Informáticos en Red, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Desarrollo de Aplicaciones Web y Educación Infantil. “Además, vamos a cubrir en el próximo año más de 15.000 puestos de profesionales digitales”, adelanta Fernández.

“Hemos planteado una innovadora organización de sus aulas y talleres. Estos habitáculos se distribuyen orgánicamente a lo largo de un edificio industrial, creando un hábitat verde en el que desarrollar el aprendizaje”, expone Manuel Clavel, arquitecto encargado del cuidado diseño de los campus de UNIVERSAE. Clavel, con clientes y proyectos internacionales construidos en lugares tan variados como Miami, Dubái o China, presume de haber conseguido, a través del diseño de este campus, “naturalizar los espacios intersticiales y generar un ambiente relajado y motivador, en el que interactuarán alumnos, profesores y empresas”. En definitiva, “un espacio nunca visto que representa la educación del futuro”.

“UNIVERSAE persigue no solo que los estudiantes obtengan un título que acredite que han completado su formación, sino que esta finalización de los estudios se realice en el mejor ambiente posible y llegue acompañada del éxito profesional”, concluye Fernández. Aunque este grupo de referencia en el sector de la Formación Profesional ha realizado una inversión que ya supera los 30 millones de euros, en UNIVERSAE están convencidos de que una buena educación no tiene precio.

**Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Universae.

