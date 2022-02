Muere Luis Hernando de Larramendi, consejero de MAPFRE, a la edad de 69 años

Luis Hernando de Larramendi Martínez, consejero de MAPFRE, entre otras sociedades del Grupo, y vicepresidente de la Fundación MAPFRE, ha fallecido a la edad de 69 años en Madrid. El presidente de MAPFRE, Antonio Huertas, ha escrito unas palabras en redes sociales despidiéndose del que ha sido "amigo de muchos".

"Luis tenía muchos amigos, porque siendo polifacético como era, más propio de una personalidad renacentista que de estos tiempos de pensamientos simples y acciones rápidas, cultivó con esmero múltiples amistades en cada uno de los campos y facetas que abarcó en su vida profesional y personal".

"Ha sido un consejero clave en muchas de las decisiones estratégicas que ha tomado el Grupo a lo largo de sus cerca de 30 años de vinculación. Era un gran humanista y una extraordinaria persona que todos echaremos siempre de menos".

Una vida dedicada a MAPFRE

Luis, que era hijo de Ignacio Hernando de Larramendi, refundador de la compañía, llevaba cerca de 30 años participando en diferentes órganos de gobierno de la entidad. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid además de intérprete jurado de inglés y francés nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

En 1994 se incorporó como consejero de MAPFRE Mutualidad. Cinco años más tarde, en 1999 fue nombrado consejero de Corporación MAPFRE y, posteriormente, tras la desmutualización, se incorporó al consejo de MAPFRE s.a.

Su figura fue determinante para el impulso de modernización e internacionalización de la actual compañía MAPFRE. Su participación, primero como Patrono y después como vicepresidente y miembro del Comité de Dirección, en Fundación MAPFRE, también ha sido muy relevante, promoviendo siempre la cultura y, sobre todo, la acción social.

"Nuestro amigo Luis, se incorporó a MAPFRE en 1994 como consejero de MAPFRE Mutualidad, allí estaba yo agazapado en una de las filas últimas del pequeño auditorio donde todavía celebrábamos las asambleas de mutualistas. Le recuerdo todavía con su imagen imponente, casi de otro siglo, serio, mirando al horizonte, orgulloso de sentarse en la misma bancada que durante tantas décadas había ocupado su padre, jubilado apenas cuatro años antes", continúa Antonio Huertas.

"Hace ya tantos años que le conocía, que ni siquiera me acuerdo del primer momento en el que entablamos una conversación amplia. Pero si me recuerdo que cuando me incorporé a la dirección general de MAPFRE Mutualidad, en el año 2005, me emplazó para mantener un largo y delicioso almuerzo, de los que habitualmente compartimos una y otra vez a lo largo de estos años."

"Era muchas cosas, además de su propia profesión de abogado especializado en marcas y patentes, fue un católico ferviente, un carlista convencido, un escritor en verso, un historiador ejerciente, un viajero incansable, un lector impenitente, un caminante devoto y un padre de familia ejemplar".

"Y con todo, un disfrutón de la vida, de los amigos, del buen comer, de las buenas tertulias y del intercambio dialéctico para el que estaba magistralmente preparado".

Además de miembro del Consejo de Administración de MAPFRE S.A. Luis Hernando de Larramendi era: vocal de la Comisión Delegada y del Comité de Nombramientos y Retribuciones de MAPFRE S.A; consejero de MAPFRE VIDA desde 1998 y vicepresidente segundo desde 2004; consejero de MAPFRE INTERNACIONAL desde 2007; consejero de MAPFRE ESPAÑA desde 2015 y vicepresidente segundo del Consejo y de la Comisión Directiva; patrono de Fundación MAPFRE desde 2005 y vicepresidente segundo desde 2015 y; vocal del comité de Dirección de Fundación MAPFRE.

El Grupo, el equipo directivo de MAPFRE y el de Fundación MAPFRE, ya han trasladado a la familia sus condolencias por el triste fallecimiento de Luis Hernando de Larramendi.

"Le vamos a echar de menos en la fundación, en los consejos de administración, en los momentos buenos y en los más complicados. Siempre nos acompañó y nos animó a todos. A nosotros, a los empleados de la casa, nuestro amigo Luis siempre nos daba buenos consejos, nos conocía a todos bien, en este y otros lugares del mundo donde nuestra empresa está presente", concluye el presidente de la compañía en su carta.