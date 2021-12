Más de 200 pilotos de Vueling ofrecen sus días libres para asegurar vuelos en Navidad: "Y aún estamos de ERTE"

Los pilotos de Vueling han acudido a la llamada de la aerolínea en plena sexta ola de la Covid-19. Un buen número de trabajadores han resultado ser contactos estrechos de infectados o, en algunos casos, contagiados por la enfermedad. Ante esta incidencia, la aerolínea ha pedido que renuncien a sus días libres para evitar cancelación. En un comunicado emitido por el SEPLA, los pilotos resaltan que siguen "afectados por el ERTE entre 5 y 10 días al mes".

En conversación con EL ESPAÑOL-Invertia, pilotos de la compañía confirman que Vueling contactó con ellos "el día 23 de diciembre. Actualmente están operando más del 90% de los vuelos con respecto a niveles prepandemia. Es llamativo que con esos números nos mantengan en ERTE". Estas mismas fuentes indican que "con esta figura se ahorra mucho dinero y aprovechan para ajustar al máximo la operativa, consiguiendo el máximo ahorro a pesar de los vuelos que salen: no tiene ningún sentido mantener el ERTE y por otro lado pedir que cedamos nuestros días libres".

Los profesionales indican que no es la primera vez que dan el paso: "Ya lo hicimos cuando la compañía planificó mal el verano de 2016 y fue un caos, tuvimos que dar un paso adelante" ya que entienden que "en estas fechas hay que garantizar los vuelos, son fechas muy especiales en los que la gente va a ver a sus familias".

De los 1.150 pilotos que forman la plantilla de Vueling, en torno a unos doscientos han ofrecido esos días: "Realmente, casi todos los que tenemos días disponibles, porque el resto son los que tienen sus turnos y, por otro lado, los que están contagiados o han sido contactos estrechos y están aislados".

Los pilotos de Vueling resaltan que "no es en absoluto coherente que nos tengan de ERTE y no estén pidiendo los días libres". En ese sentido, desde el SEPLA hablan de que "esta solución no deja de ser un parche temporal que, aunque necesario para afrontar una circunstancia excepcional, se contradice con la actual aplicación del ERTE por fuerza mayor, que reduce las jornadas de los pilotos entre un 6 y un 10% con respecto a una época normal".

Desde el sindicato de pilotos de España recuerdan que "los pilotos de Vueling siguen afectados por el ERTE", a pesar de que su actividad laboral es similar a la previa a la pandemia. En definitiva, pilotos y sindicato indican que su labor en estas fechas es asegurar el máximo de traslados posibles, pero reivindican la inmediata salida de la situación laboral que sufren con motivo de la Covid-19.

