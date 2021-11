Las empresas que retrasen los pagos de sus facturas no tendrán acceso a subvenciones ni a contratación pública

El primer Consejo de Ministros de la semana (habrá otro el viernes) ha aprobado el anteproyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, el "Crea y Crece", como lo ha denominado la vicepresidenta Nadia Calviño. Cuando esta legislación esté en marcha, las empresas que no cumplan con los periodos medios de pago a proveedores (cuyo máximo legal está en los 60 días y hoy en día no se cumple) no podrán acceder a subvenciones ni a concursos públicos.

Esta fórmula, que ya fue adelantada por EL ESPAÑOL-Invertia, supone medidas destinadas a contra la morosidad. Si las empresas no cumplen el periodo medio de pago será un requisito de acceso a subvenciones y como causa de resolución y condición penalizable en la contratación pública.

Además, Calviño ha explicado que "se podrá crear una empresa con un capital social de tan solo un euro, frente a los 3.000 euros actuales". También permitirá la fundación telemática de empresas, facilitando plazos y reduciendo gastos notariales.

Asimismo, se introducen reformas para facilitar la constitución de forma rápida, ágil y telemática de las sociedades de responsabilidad limitada, a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas.

Por otro lado, se promueve el uso de la factura electrónica en operaciones entre empresas y autónomos como medida de digitalización empresarial y como mecanismo de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Se amplía el catálogo de actividades económicas exentas de licencia, incorporándose al listado estatal las actividades que se hayan considerado inocuas por la menos una comunidad autónoma.

Así mismo, se refuerzan los instrumentos específicos para financiar el crecimiento empresarial, flexibilizando los mecanismos de financiación alternativa como el crowdfunding, la inversión colectiva y el capital riesgo. "Esta ley pretende mejorar el clima de negocios", ha indicado Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sigue los temas que te interesan