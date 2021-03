Economía torpedea la entrada de la SEPI en Duro Felguera y se abre la puerta al concurso

Este miércoles se está viviendo una tensa cuenta atrás en Duro Felguera. La compañía asturiana esperaba anunciar hoy la entrada del capital de la SEPI, pero las dudas del Ministerio de Economía al plan de salvamento han impedido este anuncio, según fuentes próximas al consejo gestor de la empresa.

Este martes se reunieron todas las partes implicadas en el rescate de la SEPI para analizar la inminente entrada de capital público en la empresa. Pero no se logró un acuerdo por no lograrse la unanimidad que quiere La Moncloa para sacar adelante este rescate. El reloj juega en contra de Duro Felguera, puesto que si de aquí al 10 de marzo no logra que se apruebe esta operación está abocada al concurso de acreedores.

De hecho, el consejo de la empresa asturiana tiene previsto reunirse hoy y ante la falta de liquidez que sufre la compañía, en la reunión se seguirá abordando la posibilidad de seguir los pasos de Abengoa y presentar un concurso de acreedores ante la situación de asfixia que padece.

Enorme coste político

Esta decisión tendría un enorme coste político para el Gobierno central y para el asturiano, que también es socialista. Por ello, la intención de Pedro Sánchez es que la operación de la SEPI salga adelante, pero con unanimidad de todos.

Este martes se logró el apoyo de Industria, Hacienda, Transición Ecológica, e incluso de La Moncloa. Pero no se consiguió convencer al Ministerio de Economía.

Los representantes de la Secretaría de Estado de Economía, que depende de Nadia Calviño, no ve claro el plan de viabilidad de la empresa y temen que no sea posible encontrar inversores privados para la ingeniería, siempre según las citadas fuentes. Además, remarcaron en la reunión de ayer que los problemas de la ingeniería vienen de antes de la pandemia y podrían no tener solución.

Este miércoles se volverá a reunir ese consejo para seguir analizando esta operación.

De que salga adelante depende que la banca mantenga su apoyo a la empresa para evitar un concurso que supondría despidos masivos en la compañía en Asturias. La disposición de los bancos y del Gobierno del Principado es la de respaldar a Duro Felguera para evitar el peor desenlace.

Con estos apoyos, el consejo de Duro Felguera contaba con que hoy sería posible aprobar las condiciones que tiene que asumir la empresa para recibir el apoyo. Pero si no se logra la unanimidad que pide el Gobierno entre sus ministerios para aprobar la entrada de la SEPI, la situación seguirá siendo muy crítica sin que parezca deseable agotar el plazo del 10 de marzo para encontrar una alternativa al concurso de acreedores.