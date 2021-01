Hello Auto marca el paso en el sector y asumirá la subida de impuestos a los seguros

Hello Auto revoluciona el sector asegurador con una decisión que puede marcar el paso a los gigantes del sector. Según ha podido saber Invertia, la aseguradora digital ha decidido asumir la subida del 6% al 8% de impuestos a las primas de seguros que entró en vigor a comienzos de año, con lo que no repercutirá a sus clientes este aumento del coste en las pólizas.

“Hemos hecho cálculos y, aunque asumir ese coste puede ir contra beneficio, no es una cuestión de que nos compense o no, sino de responder al espíritu de Hello Auto con sus clientes”, explica Martín Martínez, director general de Desarrollo de Negocio de la compañía. De esta forma, adelanta a los gigantes del sector, que sigue buscando fórmulas para evitar el descontento de los asegurados con el encarecimiento de las primas.

“Creo que el resto del sector va a tener que entrar en este juego, sobre todo después de un año en el que ha caído mucho la siniestralidad por el impacto de la pandemia y las restricciones a la movilidad”, considera el directivo. Pero el verdadero problema es el desplome del 32% de las ventas de coches en 2020 con 851.211 coches vendidos en España, la peor cifra desde la anterior crisis financiera.

Perder cuota de mercado en el negocio de autos no es una opción. Por eso, desde el sector asegurador han criticado duramente el nuevo gravamen, a pesar de que son conscientes de que el automóvil es un producto casi de primera necesidad. Es decir, por mucho que se encarezcan los seguros, al final resulta obligatorio para las familias con vehículo.

Sin embargo, la patronal del sector Unespa advierte de que serán precisamente las de rentas más bajas las más afectadas por la decisión del Gobierno. Según sus cálculos, existen 2,9 millones de familias de ingresos bajos con seguros de automóvil. Y, en total, un 79% de los españoles tiene un seguro de coche, por lo que tendrán que hacer frente a una mayor inversión en esta partida en detrimento de otras.

Fomentar el ahorro

Desde Hello Auto, calculan que su decisión implicará un ahorro de, al menos, 100 euros en el caso de sus seguros, ya que, además de no tener que asumir la subida del impuesto, el asegurado también se beneficiará del modelo de bonificaciones que ofrece la compañía por una buena conducción.

En esta línea, Hello Auto lanzó recientemente al mercado el primer seguro de coche por uso. Es decir, el conductor paga únicamente por los días que conduce. La llamada póliza Hello Auto Flex, que surgió al calor de los cambios en la movilidad originados durante la pandemia, permite a los clientes acceder a una cobertura completa para su coche desde 9,99 euros al mes, más otros 0,49 euros por cada día que lo usen.

Martín Martínez, director general de desarrollo de Hello Auto.

“Para nosotros, 2021 es un año de muchos retos y crecimiento, porque están cambiando muchas cosas y los clientes buscan valor añadido”, explican desde Hello Auto.

“Tendencias como el teletrabajo que han llegado para quedarse van a cambiar la forma en la que nos movemos en coche. Hay cada vez mayor alternancia con otros vehículos como los patinetes eléctricos, cada vez más renting con devolución… Y en esta ola de cambios, Hello Auto está sentando las bases de un crecimiento exponencial”, indican.

Desde la compañía se muestran convencidos de que su modelo de negocio, que trata de convertir el seguro en un servicio más que en un producto en sí mismo, marcará la hoja de ruta para el resto del sector. “Somos más pequeños, pero eso también nos da la ventaja de ser más flexibles, dinámicos, tomar decisiones más rápidas para adaptarnos a los cambios”, explica Martínez.

De cara a los próximos meses, Hello Auto se ha marcado el objetivo de, tal y como adelantó Invertia, cerrar nuevas alianzas con redes del sector retail para comercializar sus seguros más allá de su propio canal online. Del mismo modo, desde la compañía andaluza indican que ya estudian dar el salto a proyectos internacionales con la vista puesta en Europa.