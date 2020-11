José Bayón (Enisa): "Un impulso a la I+D como el actual no se había dado nunca. Lo verán nuestros hijos"

Ahora que los fondos europeos han puesto el foco en la innovación y en las pymes, Enisa es una de las empresas públicas de las que más se hablará en los próximos meses. Al frente de esta empresa nacional de innovación, adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Dirección General de la Pyme, se encuentra el ingeniero industrial e ingeniero de producción y logística José Bayón como consejero delegado.

Con una trayectoria profesional que se ha desarrollado tanto en el sector público como en el privado Bayón considera que es el momento de reforzar la cooperación entre la Administración y las empresas para aprovechar una oportunidad de transformación que va más allá de España porque la impulsa Europa.

Estamos a la espera del desbloqueo de las ayudas europeas. Si llegan en 2021, serán una gran oportunidad para que España impulse de la innovación...

Esta es la cuestión más importante y más positiva de esta crisis. Pero también es una de las características que la diferencia de la anterior porque esta crisis sanitaria no ha sido estructural. Es verdad que tiene una coyuntura profunda, pero vamos viendo la luz con las vacunas. Es una crisis muy asimétrica porque golpea de manera muy distinta a los sectores y la tercera característica que la hace distinta es la respuesta europea.

Estamos en un momento de cambio. Estamos inmersos en una revolución digital y otra ecológica y tenemos que adaptarnos a ello. La UE ha hecho una apuesta importante y es muy importante la traslación que se hace en España con el documento de Transformación y Resiliencia. Va a ser clave para muchos años y generaciones. Por eso, todos los partidos tienen que entender la importancia tan grande que tienen los Presupuestos.

Si se desbloquean las ayudas, van a llegar a España grandes cantidades de dinero, pero tenemos un histórico problema de la ejecución presupuestaria. ¿Qué se va a hacer diferente esta vez?

Lo primero era conseguir ese consenso que se ha acelerado por la crisis sanitaria. Ahora viene a gestionarlo y hacerlo bien. Es algo que nos tiene que preocupar. El problema de la ejecución presupuestaria se tiene muchas veces en la Administración Pública, pero también en la empresa privada.

El Gobierno ha sido consciente desde el principio de este tema y está desarrollando una serie de reformas para todo lo relacionado con los procedimientos de la Administración Pública y del uso de los instrumentos públicos. Hay que hacerlo con cuidado y siendo conscientes de que el sector público tiene que ser rápido y garantista porque es dinero de todos. Pero hay una conciencia clara de que hay que cambiar normas y regulación.

Enisa es una empresa pública con experiencia en financiar proyectos para pequeñas empresas...

Somos un instrumento público de apoyo a la pyme por la parte del emprendimiento desde el año 82. Desde 2001, Enisa se centra en el préstamo participativo y se han entregado unos 7.000 préstamos a 6.000 empresas por algo más de 1.000 millones de euros. También estamos presentes en algunos fondos de forma estratégica, con una participación pequeña por conocer el sector y que nos conozca el mercado.

Financiamos todos los sectores y cofinanciamos para arrastrar al capital privado. El año pasado tuvimos más financiación que nunca. Y este año ya hemos superado las cifras. Acabaremos en cerca de 2.000 solicitudes para las líneas que aprobó el Consejo de Ministros el 16 de junio. Con la pandemia era imposible hacerlo antes, pero aún así lo aprobamos en junio y estamos teniendo muchas solicitudes.

Antes de eso, el 27 de marzo, nuestro Ministerio aprobó una instrucción para renegociar en mejores condiciones los préstamos vivos que tenemos. Hemos contestado ya al 98% de los que nos lo han pedido y a casi todos de forma positiva. Hemos intentado ayudar con esa renegociación a las pymes: aplazando pagos, recalculando calendario y manteniendo las líneas de este año.

¿Cómo va a impactar a su actividad la llegada de fondos europeos?

La llegada de fondos es tremendamente importante. Seremos más conscientes dentro de mucho tiempo. Era importante que se hiciera una apuesta seria por la transformación económica, que es de lo que estamos hablando. La escala no es España, Europa es nuestra medida. Esto es importantísimo.

A partir de ahí, seguiremos con nuestros préstamos participativos. Para líneas de apoyo a las pymes, trabajaremos con otros ministerios, aunque el de tutela es el de Industria. La ministra Reyes Maroto y el secretario general ya han anunciado proyectos tractores. Además, seremos un elemento ejecutor de varias medidas de España nación emprendedora.

Enisa conoce ya el mecanismo de transmisión de ayudas a las pymes, ¿desempeñarán un papel destacado en el reparto?

Es lógico que tengamos un peso destacado como instrumento para la gestión. No solo nosotros, también el CDTI, Red.es, el IDAE… Me dejo muchos organismos. Los ministerios tienen sus instrumentos, pero la parte pura de gestión se canaliza a través de nosotros.

El hecho de que las solicitudes de financiación suban en 2020, ¿significa que hay más ganas de innovar?

Empezamos el año fuerte, con la pandemia subimos y luego se ha estabilizado, pero sigue habiendo emprendimiento. Como decía antes, las tres características de esta crisis son que no es estructural, la respuesta es europea y es muy asimétrica. Hay sectores que incluso tienen una gran oportunidad de negocio y hay otros a los que les ha pillado con el paso más cambiado, como el turismo o la hostelería, que lo pasan peor.

En emprendimiento e innovación, hay oportunidades. El Plan Next Generation y la traslación España Puede va orientado a eso, a transformar. Una de las cosas más difíciles ahora es acelerar a los que van bien y ayudar a los que van mal porque si no dentro de unos años tendremos un modelo económico que no funciona. El objetivo es cambiar nuestro modelo productivo, no ser tan dependientes de unos sectores que son importantes, pero hay que modernizarlos.

Las farmacéuticas están marcando el paso de la economía y de las Bolsas con la vacuna. Que valoremos más este tipo de empresas, ¿va a propiciar un cambio cultural?

Quiero ser contundente: espero que cuando pase la pandemia, no se nos olvide lo importante que son la ciencia, la industria y los servicios públicos. Cuando pasa algo todos queremos una vacuna corriendo, fábricas que hagan mascarillas y que además, puedan hacer un ERTE porque las industrias pueden, una pyme directamente cierra. Necesitamos un hospital que funcione, colegios donde se atienda a nuestros hijos... Y además, préstamos ICO, préstamos CDTI… Esto no se nos debe olvidar en el futuro.

Ningún país que funcione se olvida de esto. Hay muchos modelos -más liberales, más socialdemócratas...-. Pero todos sin excepción tienen una colaboración clarísima público privada y no solo en la parte económica, también en el liderazgo. Para que haya un ecosistema emprendedor en Silicon Valley antes ha tenido que haber mucho gasto público y capital privado, un elemento que nos ha faltado en España, pero que está mejorando.

Ha faltado capital privado para I+D+i, ¿Es un problema relacionado con la tipología de las empresas o con la cultura empresarial?

He trabajado en empresas y si no hay inversión privada, no va a funcionar nunca. Esto no es solo que alguien tenga una idea y plante un negocio. Esto tiene que ser sistémico. Tiene que haber gente que abra negocios pero también empresas grandes que inviertan en innovación.

La clave es combinar el capital público y privado. El aumento en la inversión que se ha hecho de capital público este año es récord. Aún así estamos por debajo de otros países con los que queremos compararnos. No es casualidad. Primero, tienes que tener una base de la pirámide sólida y también eso lo tienen que entender las empresas.

España se ha marcado un objetivo ambicioso para que en 2027 la I+D represente el 2,12% del PIB, pero otros países parten de un nivel más alto. ¿Estamos condenados a ir siempre por detrás de Alemania?

Condenados espero que no. Hablamos de unos Presupuestos que nos vinculan con el Plan de recuperación europeo y que nos van a marcar para décadas. Es muy importante que lo entienda el arco político. Políticamente, tengo mi filiación y responsabilidad, pero como ingeniero felicito al Gobierno por apostar por la I+D porque es algo importantísimo que llevamos desde hace muchísimo tiempo pidiendo. No llegaremos porque es muy difícil, pero el impulso público actual no se le ha dado nunca. Es un acierto. Lo veremos nosotros y si lo hacemos bien, lo verán nuestros hijos.

España tiene que posicionarse, pero nuestra escala es Europa, Asia y los países de su entorno. Tenemos talento, un nivel de bienestar, un sentimiento colectivo y de historia que también cotizan. Europa tiene intangibles que son líderes mundiales y este plan está orientado a eso y a trabajar juntos en muchos aspectos.

¿En qué sectores está España bien posicionada para ser un referente mundial si se aprovechan las ayudas?

Hay sectores tractores, grandes empresas, pymes... Hay de todo. En energía, construcción, automoción -aunque no sean marcas propias tenemos muchísima producción-, aeronáutica, defensa... En farma y bio estamos creciendo mucho.

Para las pymes tenemos oportunidades. Empezamos a tener empresas que en aplicaciones digitales ya son competitivas a nivel internacional en el mundo textil y de la moda, en el bio, en la farma, en la atención… Y no me quiero dejar el agro, al que debemos prestar atención. Hay varios sectores y hay que orientarlos. Todo se incorporará en los proyectos tractores que se presentaron en España puede.

Un aspecto al que ese documento presta atención es a la Igualdad. ¿Cómo está posicionada la mujer en innovación?

Tendremos actuaciones concretas el año que viene. Evidentemente, no está igualado. No somos de los países que tienen más desigualdad, pero sí la hay. Hay mucha desigualdad en el emprendimiento, pero sobre todo cuando subes a los fondos de inversión y a los centros de decisión potentes.

El emprendimiento es un fenómeno relativamente joven, hablo de unos 40 años, y ahí socialmente, ya hay igualdad. Pero cuando vas a los consejos de administración, a los fondos de inversión… sigue habiendo una brecha muy grande. Tenemos que avanzar en esto como convicción del Gobierno, de Enisa y porque no podemos dejar al 50% de la población de lado. No sería justo, ni inteligente.