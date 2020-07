La 'remontada' de Banco Santander para salir de la crisis provocada por el coronavirus

Tras haber superado la peor etapa de la pandemia -la crisis sanitaria-, las principales preocupaciones se trasladan ahora al plano económico. Sectores como la hostelería y la automoción, que vieron paralizada su actividad durante meses, o el turístico, que depende en gran parte de la temporada de verano, se han visto especialmente castigados por las consecuencias de la pandemia.

Desde que comenzase el estado de alarma en España, a principios de marzo, el Banco Santander ha respondido a las necesidades más urgentes en cada momento y en diversas áreas, desde la sanitaria, al turismo o la investigación científica, prestando su apoyo económico y recursos logísticos. Como banco responsable comprometido con la sociedad, en tiempo de crisis la entidad se pone del lado de los empleados, clientes y accionistas para paliar los efectos de la crisis económica.

A lo largo de estos meses, la cotizada ha llevado a cabo diversas acciones solidarias y lanzado numerosos productos y servicios para ayudar a sus clientes en la ‘remontada’ a la crisis del coronavirus. Una contribución que recientemente ha aparecido reflejada en el documental País de Imparables, emitido por Movistar+.

En marzo llega la transformación digital

Durante los primeros días del estado de alarma, todo el país tuvo que adaptarse en muy poco tiempo a un nuevo modelo que permitiera el teletrabajo, la educación a distancia y la continuidad de los negocios.

Esta etapa puso a prueba la capacidad de transformación digital en las empresas y, algunas, como Banco Santander, se han adaptado con éxito a los nuevos tiempos. La capacidad de movilización del banco ha permitido que más de 112.000 de sus empleados en todo el mundo hayan podido teletrabajar. En España, esta medida se adoptó incluso antes del establecimiento del estado de alarma para prevenir los contagios en la empresa.

Mientras tanto, en las oficinas y edificios corporativos se han reforzado las medidas de higiene y seguridad para ofrecer un espacio seguro tanto a los clientes como a los empleados. Aunque se ha trabajado por reforzar la atención al cliente a través de canales digitales y el call center de Banco Santander, evitando así la necesidad de acudir a las oficinas para realizar la mayoría de las gestiones. Tanto es así, que la entidad ha superado ya los cinco millones de clientes digitales, que suponen el 64% del total.

Por otro lado, a mediados de marzo, Banco Santander fue la primera entidad en lanzar préstamos preconcedidos por valor de miles de millones de euros para garantizar que pymes y autónomos tuvieran liquidez ante la paralización de su actividad. Estas líneas de crédito son, además, más flexibles en sus condiciones para las empresas que se hayan visto afectadas por la pandemia.

En abril, solidaridad y apoyo a la investigación

En abril, cuando se mantenían las férreas normas de confinamiento, la sociedad mostró su lado más solidario, tendiendo la mano a hospitales, residencias de mayores u organizaciones benéficas que en esos momentos se veían desbordados por las peticiones de ayuda ante la falta de recursos y materiales.

Numerosas empresas se volcaron con causas solidarias, manifestando su compromiso con la comunidad. Banco Santander, dentro del programa Santander. All. Together. Now, lanzó decenas de iniciativas, entre las que destaca la creación del Fondo Solidario Juntos, que partió de los 25 millones de euros y ya ha logrado recaudar más de 54.

Este fondo se ha financiado con los donativos de particulares, la aportación de empleados y parte de la retribución de los directivos de la entidad. La presidenta, Ana Botín, y el consejero delegado, José Antonio Álvarez, han destinado el 50% de su retribución y el resto de los consejeros no ejecutivos, el 20%.

La recaudación se ha destinado a lo largo de estos meses para la compra de material sanitario como respiradores y mascarillas en los peores días de la pandemia. Esta cantidad recaudada, unida a otros planes de ayudas impulsados por Santander, ha hecho que en total la entidad haya invertido más de 100 millones de euros en iniciativas solidarias en la lucha contra la crisis.

Parte de estos fondos también se ha destinado a proyectos de investigación en colaboración con universidades y organismos científicos de todo el mundo. La educación es uno de los pilares de la banca socialmente responsable en Banco Santander, y es por ello que la entidad ha logrado movilizar casi 20 millones de euros a través de Santander Universidades para apoyar diferentes proyectos universitarios enfocados a los desafíos sanitarios a los que nos enfrentaremos tras la pandemia.

Junto al CSIC y Crue Universidades, una asociación sin ánimo de lucro formada por 76 universidades españolas, se han puesto al servicio de la sociedad española más de 1.800 investigadores y 300 laboratorios de universidades con experiencia en la realización de pruebas PCR. Además, estos organismos han logrado donar 1,7 millones de guantes, 73.000 mascarillas, 24.000 batas y 6.000 equipos de protección individual.

Asimismo, Banco Santander destinó parte de sus fondos a diferentes investigaciones enfocadas a la lucha contra la pandemia, como Kids Corona, del hospital infantil Sant Joan de Déu, que estudia la incidencia y afectación de la Covid-19 en niños y embarazadas con la enfermedad confirmada (la enfermedad se manifiesta de forma mucho más leve en los niños y niñas que en los adultos, ya que el 99% de los menores contagiados no mostraban síntomas o estos eran poco importantes); una investigación de la Fundación Galega de Medicina Xenomica; o un proyecto de investigación puesto en marcha por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, CNIC, que busca un refuerzo inmune para la vacunación del Covid-19.

En mayo, apoyo al sector turístico

En el tercer mes del estado de alarma ya comenzaban a completarse las primeras fases de la desescalada. Se permitían pequeñas reuniones de amigos y familiares y muchos negocios empezaban a remontar. Las primeras muestras de la ‘nueva normalidad’ daban esperanza a un sector vital en la economía española: el del turismo.

Tanto la hostelería como las empresas hoteleras han precisado de apoyo económico por parte de administración pública y también desde del sector privado para relanzar su actividad. Por esta razón, Banco Santander ha reforzado su unidad especializada en turismo y hostelería, Santander & Horeca (Hoteles, Restaurantes y Cafetería), en la que se ofrecen productos y servicios específicos para el sector que permitan hacer frente a las dificultades más comunes en estos momentos, como la falta de liquidez o las pérdidas procedentes de los meses sin actividad.

Estos últimos meses, Banco Santander ha contribuido a luchar contra el coronavirus y a la ‘remontada’ de la crisis económica desde todos los frentes. Un país de imparables es un documental de Movistar+ que muestra las historias de superación y empeño que han tenido el apoyo de Banco Santander durante la crisis. Puedes ver aquí el vídeo completo.