Los empresarios andaluces piden bonificar a las empresas que no han hecho ERTE

La reducción de impuestos y tasas para las empresas que no han podido abrir durante el estado de alarma o la disminución del coste de la Seguridad Social para nuevos contratos son algunas de las propuestas que los empresarios andaluces han reclamado como receta para la recuperación económica y laboral.

Así se desprende en las propuestas anunciadas por la Asociación de Empresarios del Sur de España (Cesur), que ha elaborado un decálogo de medidas en materia sanitaria, de administración pública, sectorial, laboral y fiscal para una pronta recuperación.

En pro de favorecer el consumo, los empresarios han sugerido la disminución del IVA así como su reducción a súper reducido para la compra de todo el material sanitario que las empresas requieran.

Fiscalidad favorable al emprendimiento en startups y compañías de expansión, suspensión de gastos mientras no se vuelva a trabajar o evitar el mantenimiento de empleo con créditos a empresas que no fueran solventes o no estuvieran saneadas son otras de las iniciativas demandadas.

Desde Cesur han pedido además facilitar los procesos de consolidación de las empresas para crear mayores grupos, facilidades fiscales para el inversor y apoyo a la financiación.

Ampliación de ERTE

En cuanto a las medidas laborales, la Asociación de Empresarios del Sur de España ha solicitado que se disminuya el coste de la Seguridad Social para nuevos contratos y que no se obligue a contratar antiguo personal si no se necesita o la renovación de los mismos.

Sobre los ERTE, Cesur ha propuesto bonificar a las empresas que no han realizado ERTE con descuentos en cuotas de Seguridad Social, así como la posibilidad de ampliarlos por fuerza mayor.

"Hay que permitir que los salarios de los convenios bajen al menos un 20% en base a determinadas condiciones y se debe eliminar cualquier tipo de ayuda social por no trabajar. Quien quiera esa ayuda tiene que realizar trabajos de servicio a la sociedad", han sugerido.

Particularizar medidas por sectores

A nivel sectores, han reclamado que se particularicen medidas y objetivos por sectores de actividad, priorizando aquellos con mayor presencia en la economía andaluza, los denominados "tractores del tejido empresarial".

En esta línea, han abogado por defender la industria española y andaluza ante las inmensas importaciones para no depender de los sectores servicios. Igualmente, han apostado por promover la fusión de empresas aeronáuticas andaluzas con incentivos públicos ante la baja de capacidad del sector.

Sobre el turismo, sector clave de la economía andaluza, Cesur ha valorado devolver la positiva imagen reputacional del país como destino seguro. A ello se sumaría la necesidad de "claridad y uniformidad" del Gobierno en sus mensajes sobre la actuación y medidas sobre la entrada de viajeros.

Pacto de Estado con grandes consensos

Ante la situación actual social y económica, la Asociación de Empresarios del Sur de España han solicitado un Pacto de Estado para alcanzar grandes consensos a nivel global. Al hilo, han preferido un cambio de Gobierno que "genere confianza a los inversores".

También ven recomendable un cambio a nivel educacional de la imagen del empresario con la modificación de leyes. "Se debe evitar la imagen del recaudador de los impuestos de manera que los trabajadores sepan que parte de sus salarios se emplean para pagar a la Administración".

Además, han pedido que el Ejecutivo central negocie con CCAA y ayuntamientos el plan de desconfinamiento con la postura de agentes, sectores y empresarios implicados antes de tomar ninguna decisión.