Ford Almussafes recupera (antes de tiempo) al 75% de los empleados en ERTE

La planta de Ford Almussafes reinició la actividad el 4 de mayo tras mes y medio parada con un ERTE gradual que afectaba inicialmente a 2.500 empleados. A 9 de junio solo quedan por volver a su puesto 600 empleados, es decir, el 76% ha recuperado su empleo incluso antes de lo previsto ya que para junio el plan establecía 1.500 personas aún en casa.

El secretario general de CCOO Industria de Ford, José Miguel Arocas, explica a Invertia que aunque empezaron “a medio gas”, la planta ha recuperado pronto el pulso. De los 600 trabajadores de aún faltan por volver a su puesto, 500 corresponden a la planta de motores (por ahora solo trabaja el turno de mañana) y unos 100 del resto de fábricas que tiene la marca norteamericana en la localidad valenciana.

De hecho, la producción actual ha alcanzado los 1.300 coches al día, cuando el objetivo está en las 1.640 unidades diarias. “Ahora mismo estamos fabricando unos 800 coches del nuevo Kuga, unas 350 furgonetas Transit y el resto (150) de S-Max, Galaxy y Mondeo”, aclara José Miguel Arocas. Entre el 80-90% de esta producción tiene un destino extranjero.

Futuro a medio plazo asegurado

Ante la grave situación que viven los trabajadores de Nissan en Barcelona, el secretario general de CCOO Industria de Ford no cree que esto pueda ocurrir en el caso de la marca norteamericana. “Ford Almussafes es una de las mejores plantas de Ford”, afirma. Es más, apunta que “somos la planta más flexible en todo Ford, la única que fabrica cinco modelos y como he dicho en más de una ocasión, no somos la más cara desde el punto de vista salarial, sino que estamos a mitad de la tabla”.

La planta de Ford en Almussafes fabrica el nuevo modelo de Kuga en todas sus versiones, la furgoneta Transit Connect en los dos modelos, el S-Max, el Galaxy y el Mondeo. Sobrevivió al reciente cierre de varias factorías en Europa y se antoja como uno de los pilares de la electrificación que está realizando la marca para su división en el Viejo Continente.

Ford anunció en enero una inversión de 42 millones de euros en su planta de fabricación de Valencia para apoyar la estrategia de electrificación de la compañía, que incluye una instalación de ensamblaje de baterías de última generación, además de los nuevos modelos S-Max híbrido y Galaxy híbrido. El Mondeo híbrido ya estaba en la cadena de la factoría. “La noticia da dos años más de vida a esos modelos y en vez de acabar en 2022 su producción acabarían en 2024”, declara José Miguel Arocas.

Los nuevos Ford S-Max y Galaxy híbridos que fabricará Ford en Almussafes. Ford

De los 42 millones de euros, 24 millones de euros están destinados a la nueva instalación de ensamblaje de baterías comenzará a producir en septiembre de este año. “Nos llegarán las baterías desmontadas y aquí se montarán para instalarlas luego en los coches híbridos”, explica el responsable de CCOO en la planta. “Eso va a dar empleo a entre 60 y 80 trabajadores de Ford que en principio tenían que haber salido en el ERE de extinción y conseguimos que finalmente solo sean 350”, destaca.

La planta de motores y la Transit, la cruz

No todo son buenas noticias en la planta valenciana de Ford. La sombra de la incertidumbre también se cierne sobre la compañía fundada en 1903. En concreto, dos sombras: la planta de motores y la Transit Connect.

Ford anunció el 31 de octubre del año pasado que decidía trasladar la fabricación de la nueva generación de motores Ecoboost de 2.0 y 2.3 litros de Almussafes a Norteamérica a partir de 2022. “A la planta de motores le queda vida hasta 2024 si no viene nada nuevo”, lamenta José Miguel Arocas. Esta factoría da empleado a mil trabajadores de manera directa.

Por otro lado está el futuro de la furgoneta Transit Connect. En la actualidad, la planta valenciana produce 110.000 unidades anuales de este modelo. “El año que viene 40.000 van a la fábrica de México”, apunta el representante de CCOO. Las 70.000 se fabrican para Europa, pero la alianza firmada entre Ford y Volkswagen puede variar esta realidad.

En el marco de esta expansión de la cooperación entre ambas multinacionales, la firma estadounidense se convertirá en el primer fabricante externo en utilizar la plataforma modular de vehículos eléctricos de Volkswagen (MEB). “VW al firmar la alianza dijo que quería fabricar la furgoneta pequeña, ya que la Ford grande se fabrica en Turquía”, indica José Miguel Arocas. “Lo que no sabemos es si las 70.000 restantes seguiremos fabricándolas nosotros hasta que se presente el modelo nuevo”, apostilla.

Esta situación aún está bajo la negociación de las marcas. Sin embargo, el responsable de CCOO en Ford Almussafes pronostica que “aunque nos ayudemos para rebajar costes, cada uno fabricará con su marca, ellos Volkswagen y nosotros Ford”.