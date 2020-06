Los trabajadores de Nissan Barcelona continúan las movilizaciones contra el cierre

Dentro del calendario de movilizaciones preparado por el comité de empresa de la planta de Nissan en Barcelona, cientos de personas se han desplazado a un concesionario Renault ubicado en Espluges de Llobregat (Barcelona) para interpelar a la marca francesa en el conflicto laboral.

En concreto, los trabajadores han reclamado al presidente de Renault España y de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), José Vicente de los Mozos, "que no se limpie las manos", pues la compañía francesa gestiona la zona de Europa dentro de la alianza con Nissan.

Los concentrados han empapelado el concesionario con carteles con lemas en contra del cierre de las plantas de Barcelona como "25.000 familias en lucha", "Sin industria no hay país", "Futuro para Nissan", "Renault, cómplice de Nissan", o con los rostros del encargado de desmantelar las plantas y antiguo director de operaciones, Frank Torres, y de De los Mozos.

Los trabajadores han tirado huevos a la fachada del concesionario, han entonado cánticos como "¡si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra!", "Nissan no se cierra" y han mostrado pancartas en contra del "harakiri" de la compañía al sector.

Reunión con Reyes Maroto

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se reunirá esta tarde con representantes de la Generalitat de Cataluña, del Ayuntamiento de Barcelona, de Zona Franca de Barcelona, así como con sindicatos y los alcaldes de las localidades de Montcada i Reixac y Sant Andreu para tratar de consensuar un "frente común" ante el cierre de las tres fábricas de la compañía automovilística Nissan en la provincia de Barcelona.

Maroto ha criticado la ausencia, a su juicio, de política industrial en la legislatura anterior, lo cual ha llevado a acciones como esta. También ha explicado que la firma japonesa ha tomado esta decisión después de varios años sin invertir en sus plantas españolas y tras un "replanteamiento" del grupo y un "repliegue" hacia el mercado asiático por su disminución de ventas en Europa.

Preguntada por el senador del grupo GPN Josep Lluís Cleries I Gonzàlez sobre el nuevo plan para la automoción española que prepara el Gobierno, Maroto ha asegurado que este conjunto de medidas de apoyo al automóvil se presentará "en los próximos días" e incluirá incentivos a vehículos "menos contaminantes" para renovar el parque.

La Generalitat no tira la toalla

La Consejeria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña ha asegurado que "no tira la toalla" tras la decisión de Nissan de cerrar las plantas que tiene en Barcelona.

Lo ha sostenido su secretario general, Josep Ginesta, en el turno de preguntas de la rueda de prensa que ha dado para valorar los datos del paro y la afiliación a la Seguridad Social publicados este martes.

"Negamos la mayor y consideramos que es un error extraordinario que Nissan decida dejar una planta histórica como Motor Iberica, que llegó en 1923 a Cataluña y, por lo tanto, con una historia de casi 100 años", ha remarcado.

Ginesta ha defendido que "hoy por hoy no hay calendario" en el departamento sobre el cierre de las plantas y el despido de unos 3.000 trabajadores, y ha expuesto que no renuncian a convencer a la automovilística japonesa para que no lo haga.

También ha apuntado que no descartan convencer "a otras compañías o a quien sea" de que mantenga la tradición que han supuesto estas plantas de vehículos para Barcelona.