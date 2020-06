Escrivá no quiere ceder el IMV a las CCAA: teme que no cubran las expectativas como ocurrió con la dependencia

Las comunidades autónomos insisten en que quieren tener la gestión directa del ingreso mínimo vital (IMV), pero José Luis Escrivá no está dispuesto a ceder. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no quiere transferir esta prestación a las regiones, de las que ha dejado claro que no se fía.

“Queremos evitar episodios anteriores en los que no se han cumplido las expectativas en las transferencias, como ocurrió con la dependencia”, ha afirmado Escrivá, quien ha recordado que a partir de 2021 se negociará con las regiones un eventual papel en el IMV.

Ha insisto en que sí finalmente País Vasco y Navarra tendrán el manejo del IMV en su territorio es por cuestiones de índole técnico. En cualquier caso, para templar las aguas, el ministro ha indicado que serán las comunidades autónomas las que decidan y diseñen los itinerarios de inclusión laboral asociados al IMV. Eso sí: “La Seguridad Social decidirá el nivel de condicionalidad que suponen”.

Escrivá ha abordado estas cuestiones en la rueda de prensa que ha concedido este martes, en la que ha informado de que la Seguridad Social ha ‘fichado’ personal extra para gestionar el IMV y evitar desbordamientos y retrasos como los sucedidos en el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) por las prestaciones de los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE).

“Hemos contratado en torno a 500 personas para el tratamiento de expedientes y habrá personal adicional para el servicio de ayudan telefónica”, ha aclarado.

Autónomos

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha admitido que la suma de prestaciones que está asumiendo su departamento es muy elevado, a la que se suma la reducción de ingresos tanto por cotizaciones como por pagos de empresas a la Seguridad Social por las exoneraciones por los ERTE exepcionales.

Por ello, ha admitido que "probablemente el último crédito del Estado no sea suficiente para cubrir los gastos de este año".

Por otro lado, ha asegurado que, al estar vinculada al estado de alarma, la prestación excepcional para los autónomos por el Covid-19 tiene su futuro a corto plazo asegurado. Y habrá casos en los que continúe más allá de junio. “Eso lo decidirá el Consejo de Ministros”.

Escrivá ha evaluado la marcha de los datos mensuales de empleo y los ha considerado una “buena noticia”, puesto que hay una recuperación de la cotización. “El mes de junio también debería tener datos buenos por la desescalada”.

El retorno a la actividad de las empresas está siendo un factor clave para ello. De hecho, sectores como el de la fabricación del caucho o del motor han recuperado al 40% de sus plantillas de los ERTE.