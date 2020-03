Las líneas aéreas consideran insuficientes las medidas de apoyo del Gobierno al turismo

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que aglutina cerca de 80 aerolíneas que vuelan en España, incluyendo nueve de las 10 de más tráfico, considera que las medidas aprobadas hoy en Consejo de Ministros para hacer frente al impacto del coronavirus son "del todo insuficientes dada la gravedad de la situación del sector turístico, y en particular del aéreo" según han declarado en un comunicado.

El escrito señala que "las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno no están a la altura de las circunstancias y no dan respuestas a las necesidades del sector. En un contexto en el que la demanda ha caído de forma acusada, especialmente desde que el ejecutivo prohibiese los vuelos desde Italia a España y mucho más después de la decisión del Gobierno de EEUU de no dejar entrar en su país a personas de la zona Schengen, el sector espera unas medidas contundentes y decididas por parte del Ejecutivo de Sánchez".

Según indican los representantes de ALA, "la línea de créditos ICO de 400 millones de euros aprobada hoy representa casi la mitad de las ayudas destinadas al sector turístico con la situación creada por el cierre de Thomas Cook, que se elevaron entonces a 700 millones euros, siendo la crisis actual de una dimensión mucho mayor".

ALA ha querido indicar que "más del 80% de los turistas que visitan España lo hacen en avión, y que es fundamental para el turismo, motor de crecimiento económico del país. Asimismo, ha advertido que cualquier impacto sobre el sector aéreo se acaba trasladando al resto de sectores del ámbito turístico, es decir, el hotelero, agencias de viajes".

El presidente de ALA, Javier Gándara ha declarado que el sector se encuentra en una situación de supervivencia. "Echamos en falta una acción del Gobierno firme de apoyo al sector, con medidas que realmente ayuden a mitigar las consecuencias del coronavirus, para las compañías aéreas, y para el sector aéreo en su conjunto. Necesitamos medidas que den estabilidad a nuestras plantillas y a la viabilidad de nuestras compañías, y lo que se ha aprobado hoy no da respuesta que se requiere en las circunstancias actuales".