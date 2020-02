Entrecanales: "El mercado energético español vuelve a ser objetivo para Acciona"

José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de Acciona, ha aprovechado la presentación de resultados de su compañía para lanzar un mensaje claro: "España se ha convertido en un mercado objetivo para nosotros". En su opinión en el nuevo contexto nuestro país vuelve a ser una fuente de oportunidades de negocio.

En este sentido, Entrecanales ha explicado su estrategia de inversión para 2020 a la que dedicará 1.500 millones. De ellos 1.000 irán destinados a proyectos de energía y los otros 500 estarán dirigidos a proyectos de movilidad y otros sectores.

El máximo dirigente de Acciona ha explicado que su compañía tiene planes de realizar desinversiones valoradas en 500 millones durante el próximo año. Una decisión que afectará a proyectos maduros de infraestructuras y concesiones.

En este contexto, Entrecanales ha querido descartar que Acciona tenga ninguna intención de desprenderse de su divisiones de servicios. "Regularmente realizamos valoraciones de todos nuestros negocios. Estamos obligado a ello para poder valorar bien tanto nuestra posición como potenciales oportunidades de otras operaciones como fusiones. Encargar estas valoraciones no implica que queramos vender nada".

Crecimiento orgánico

El presidente ejecutivo de Acciona ha querido explicar la oportunidad que va a tener su compañía de crecer organicamente en energías renovables. Un elemento en el que va a ser clave la hibridación. Esto va a permitir a las empresas con instalaciones renovables como un parque eólico aprovechar un mayor porcentaje de su capacidad complementando lo ya instalado con otras alternativas renovables.

Del mismo modo, Entrecanales ha querido hacer una defensa tanto de la termosolar como de la biomasa. "No podemos perder en España el know how que hemos conseguido a lo largo de los años en termosolar. Hay muchos territorios donde podría cumplir un papel importante. Del mismo modo, también tenemos una oportunidad que aprovechar con la biomasa en los entornos forestales. El coste de un incendio es mucho mayor que el de recoger residuos forestales. Con una estrategia clara podríamos reducir el riesgo de incendios, mientras generamos empleo y energía".

En lo que tiene que ver con el extranjero, el dirigente ha señalado a Australia como el primer mercado internacional para Acciona. "Tenemos tres grandes ventajas en este país: tienen una enorme necesidad de infraestructuras, cuentan con recursos para pagarlas y nosotros somos uno de los tres primeros operadores en el país".