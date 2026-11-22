Fedea atribuye el impulso del gasto al pago de salarios e intereses y advierte que, aunque los ingresos públicos crecen, sin disciplina en el gasto no mejoran los saldos; por eso los autores consideran la situación un reto para los próximos gobiernos.

¿Qué hay detrás del aumento del gasto regional que cita Fedea y por qué preocupa a los autores?

Fedea prevé heterogeneidad: casi la mitad de las regiones acabaría en superávit (Navarra, Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Extremadura y Baleares), mientras otras disparan el gasto y generan los mayores números rojos, con lo que el saldo agregado empeora.

¿Cómo se explica que algunas CCAA cierren en superávit mientras el conjunto aumente su déficit?

Las regiones con déficits más elevados serían Comunidad Valenciana (1,8% del PIB) y Murcia (1,6%), seguidas por Cataluña (0,8%) y País Vasco (0,7%).

¿Qué comunidades serían las que más contribuirían al aumento del déficit según Fedea?

Lo ocurrido sería que el déficit nacional se situaría por encima del 3,1% del PIB si se soman esos números rojos regionales; lo que podría alterar la previsión gubernamental de reducción del déficit al 2,1% sin contabilizar ciertos gastos coyunturales.

¿Qué consecuencias tendrá para el déficit público nacional que las CCAA alcancen ese 0,4% de déficit regional?

Fedea parte de la ejecución hasta julio, donde el gasto regional crecía 5,7% interanual y estima que, si esa tendencia persiste, el desembolso aumentará 15.540 millones en 2026, lo que elevaría el déficit autonómico al 0,4% del PIB (unos 6.500 millones).

¿Por qué Fedea calcula que el déficit autonómico subirá hasta 0,4% del PIB en 2026?

La Comunidad Valenciana (1,8%) y Murcia (1,6%) registraran los mayores déficits, mientras que casi la mitad de las autonomías lograrán cerrar el año en superávit.

El desvío presupuestario de las regiones pone en riesgo el equilibrio fiscal de España y podría situar el déficit nacional por encima del 3,1% del PIB.

El gasto autonómico creció un 5,7% interanual hasta julio, impulsado por salarios e intereses, superando el límite fijado del 3,5% para este año.

Fedea prevé que las CCAA cuadrupliquen el límite de déficit permitido en 2026, elevándolo al 0,4% del PIB (más de 6.500 millones de euros) por el aumento del gasto.

Las comunidades autónomas vuelven a ser uno de los mayores riesgos para el equilibrio fiscal de España.

Así lo sugiere la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que avisa de que las regiones van a multiplicar por cuatro el límite máximo permitido de números rojos al haber disparado el gasto público.

Las estimaciones de la Fundación tienen su origen en cómo han marchado las finanzas autonómicas hasta mediados de año. Espoleado por el pago de salarios e intereses, el gasto de las regiones crecía un 5,7% interanual hasta julio, por encima del límite previsto para este año, que es el 3,5%.

Si se mantiene esta progresión de crecimiento (que es lo que espera Fedea), el desembolso regional crecerá unos 15.540 millones de euros este 2026.

Esto provocará que el déficit público de las autonomías se dispare. Si la previsión tanto del Gobierno como de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es que se quede en el 0,1% del PIB, el trabajo de Fedea multiplica por cuatro esta previsión y la lleva al 0,4%. En torno a 6.500 millones de euros.

Pero no sólo peligra el equilibrio fiscal de las autonomías. A día de hoy, la previsión es que el déficit público baje al 2,1%, según el Gobierno. Pero en esta cantidad no se tienen en cuenta determinadas medidas, como las ayudas para DANA en Comunidad Valenciana por las reglas fiscales europeas.

Si este gasto coyuntural entra en las cuentas, el déficit público se iría a una horquilla que va del 2,6% al 2,8% del PIB. Pero Fedea avisa de que, si se cumple su previsión de números rojos regionales, el déficit nacional superará el 3,1%.

Los autores del estudio (José Ignacio Conde-Ruiz, Manuel Díaz y Carmen Marín) expresan su preocupación por esta situación: un déficit regional que es infatigable pese a que las regiones reciben más fondos que nunca (pese a los fallos que, todas las partes, admiten en el sistema de financiación autonómica). Y esto habla muy mal de la disciplina fiscal autonómica.

"El crecimiento de los ingresos públicos, aun siendo un factor favorable, no garantiza por sí mismo una mejora de los saldos presupuestarios si no va acompañado de una adecuada disciplina por el lado del gasto", lamentan los autores.

"Sin duda, este será uno de los principales retos que deberá afrontar el próximo Gobierno" tras las elecciones.

En cualquier caso, se podría hablar también de 'próximos gobiernos', por cierto. Hay que tener en cuenta que a mediados del próximo año se celebrarán elecciones la mayoría de las regiones y en todos los ayuntamientos.

Por CCAA

Sin embargo, las aportaciones al déficit autonómico no son heterogéneas. De hecho, Fedea prevé que casi la mitad de las regiones acabe el año en superávit.

Las regiones que cerrarían 2026 en verde serían Navarra, Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Extremadura y Baleares.

Sin embargo, todas las demás cerrarán en rojo, según el think tank.

Estos déficits serán más elevados, como viene siendo habitual, en las regiones consideradas como infrafinanciadas. Se trata de Comunidad Valenciana (el déficit llega al 1,8% del PIB) y Murcia (1,6%).

Los otros números rojos más elevados son los de Cataluña (que siempre se encuentra en estos rankings, en este caso con un 0,8% de PIB) y, sorprendentemente, País Vasco, (que suele disfrutar de gran solvencia) con un 0,7% de PIB.