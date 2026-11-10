El PP bajará el IRPF a los jóvenes y deflactará las tarifas para devolver a cada español el exceso de recaudación que sufre

Implicaciones concretas: IVA de compraventa y rehabilitación se reduce al 4% para menores de 40 años, y estos podrán ahorrar hasta 2.000 euros anuales en una hucha con deducción del 20% en IRPF (límite 40.000 euros) que da derecho a un aval estatal. Esto busca facilitar el acceso a la primera vivienda.

¿Qué implicaciones tiene para la vivienda la reducción del IVA y la “hucha” para menores de 40 años?

El PP plantea devolver parte de más de 30.000 millones de aumento de recaudación (más de un 10% en el último ejercicio) mediante rebajas fiscales generalizadas en IRPF, IVA y Sociedades. Justifica la devolución por el aumento de la recaudación durante la inflación.

Afecta reduciendo trámites y garantizando actualización por inflación de los mínimos; se agrupan todas las deducciones familiares en una sola que podrá abonarse mensualmente, incluso para quienes no están obligados a declarar por bajos ingresos.

¿Cómo afecta a las familias la propuesta de refundir y actualizar los mínimos familiares y abonar una deducción mensual?

Ya ocurrido: los trabajadores y autónomos de 18 a 35 años tendrían exención el primer año y descuentos del 75%, 50% y 25% en los tres siguientes, reduciendo su carga fiscal inicial. Podría incentivar emprendimiento y contratación juvenil, pero su impacto dependerá de la duración real de las medidas y del diseño administrativo.

¿Qué consecuencias tiene para los jóvenes que el PP deje el primer año de IRPF “gratis” y reduzca después la cuota?

Para evitar una subida fiscal encubierta causada por la pérdida de valor del dinero y que el Estado aumente su recaudación por el efecto de la inflación. El programa apunta a que no actualizar el IRPF mientras precios subían casi un 30% fue la principal causa del aumento fiscal reciente.

Rechazan los regímenes financieros singulares entre autonomías, proponen extender la vida útil de las nucleares, desalojos de okupas en 48 horas y la construcción de un millón de pisos.

El programa incluye bajar el IVA de la vivienda para menores de 40 años al 4%, reducir a cero el IVA de alimentos básicos e incentivar fiscalmente a las empresas que inviertan en innovación.

Plantean deflactar el IRPF con la inflación, exenciones progresivas para jóvenes de 18 a 35 años durante cuatro años y garantizar que el SMI no tributará por este impuesto.

El Partido Popular presenta su programa electoral con 249 medidas centradas en una rebaja de impuestos para devolver el exceso de recaudación a las familias y empresas.

El Partido Popular ha presentado este martes su programa electoral para el 29-N con un ambicioso paquete de medidas económicas, entre las que destaca una rebaja de impuestos para las familias y las empresas, que pretende devolver a los españoles el exceso de recaudación que ahora sufren.

La economía planea sobre las 249 medidas que engloban los cuatro grandes bloques en los que se ha distribuido el programa. Más allá de la vivienda, la energía o las infraestructuras, la rebaja de impuestos y el compromiso de reformar la financiación autonómica "sin regímenes singulares" son dos iniciativas fundamentales.

De entrada, se comprometen a descontar la inflación de las tarifas del IRPF, para evitar una subida encubierta de impuestos y no permitir que el Estado haga caja con la subida de los precios a costa de las familias.

"La principal subida fiscal de los últimos años no se votó en ningún Parlamento: fue la decisión de no actualizar el IRPF mientras los precios crecían casi un 30%", destaca el programa.

Los cambios en el IRPF no se quedan ahí. Como novedad, se prevé que los trabajadores y autónomos de entre 18 y 35 años paguen menos por ese tributo en sus cuatro primeros años de actividad. El primero será gratis y en los tres siguientes habrá un recorte progresivo del 75%, 50% y 25%.

Se prevé además una rebaja generalizada para las rentas medias y bajas, con la garantía por ley de que quienes cobren el SMI no pagarán el tributo. Incluso se reconoce el "derecho al error" a la hora de declarar, para que "ningún cambio de criterio desfavorable se aplique con efecto retroactivo".

La apuesta por rebajar impuestos del PP se centra de forma clara en las familias. Su idea es actualizar todos los mínimos familiares con la inflación y refundir en una sola todas las deducciones a la familia que ahora existen, de forma que se pueda reembolsar en un único trámite y abono mensual.

Esa opción la van a tener incluso quienes no tengan la obligación de tributar por IRPF porque la renta no les llega. Y se permitirá la declaración conjunta de las parejas de hecho, tras adaptar la aplicación de los mínimos familiares a su realidad.

Esa especie de revolución en el IRPF cuenta con un amplio margen de recaudación, si tenemos en cuenta que el IRPF creció un 10,1% en 2025, el Impuesto de Sociedades un 8,1% y el IVA un 9,9%, según los últimos datos provisionales de Eurostat sobre España.

Se trata de devolver a los ciudadanos una parte de los más de 30.000 millones de aumento de la recaudación (más de un 10%) que han sufrido en el último ejercicio.

De hecho, las medidas no se quedan sólo en el IRPF. El programa plantea una rebaja del IVA de la vivienda para los menores de 40 años al 4%, frente al 10%. Y se dejará también en el 4% el IVA de las rehabilitaciones de inmuebles.

Más rebaja llevará ese impuesto en el caso de los alimentos. El programa confirma la propuesta adelantada por el partido de poner el IVA a cero en los alimentos básicos, "mientras persista la actual crisis de inflación y de poder adquisitivo", incluidos la carne, el pescado y las conservas.

Y en lo que respecta al Impuesto de Sociedades, que pagan las empresas sobre los beneficios que obtienen, el PP se compromete a incentivar a quienes inviertan para crecer. Se ampliará la libertad de amortización a las inversiones en maquinaria e innovación de todo tipo, incluida la IA. Y se facilitará que las startups que todavía no tienen beneficios puedan recibir anticipadamente parte del incentivo fiscal a la inversión.

Ese paquete fiscal amplio que impregna todo el programa electoral del PP se combina con el propósito de promover un nuevo sistema de financiación autonómica, que regenere el actual y que sirva para repartir los fondos del Estado en las autonomías de forma igualitaria.

Sin aludir directamente a Cataluña, el programa deja claro que ninguna de las comunidades del régimen común (todas menos País Vasco y Navarra) saldrá de él, "ni habrá nuevos regímenes singulares negociados bilateralmente al margen de este sistema. Lo que es de todos se decidirá entre todos, en los foros multilaterales previstos para ello".

El plan es que toda la reforma se discuta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de forma multilateral y se apruebe en el Congreso. Mientras se lleva a cabo la reforma, se creará un fondo de nivelación para que todas las CCAA tengan recursos suficientes para pagar sus servicios públicos.

Como es lógico, el PP respeta la autonomía financiera que la Constitución concede a todas las autonomías y les garantiza que "podrán definir sus propias políticas tributarias dentro de sus competencias y responderán de sus gastos".

El programa incluye además la suficiencia financiera para los Ayuntamientos. Incluso baja hasta los más pequeños, con un plan para reducir la burocracia a la hora de gestionar sus recursos y prevé un plan de ayudas para los de menos de 250 habitantes que sufran el drama de la despoblación.

Vivienda y energía

El programa del PP incluye y explica con más detalles medidas que ya se han ido explicando en la precampaña. En materia de vivienda, ratifica la promesa de construir un millón de pisos nuevos, mediante la promoción de suelo de acuerdo con las CCAA y con la agilización de los permisos de obra, que se consideran favorables en tres meses por silencio administrativo.

Además de los avales del 20% del valor de la vivienda para la compra, a los menores de 40 años se les establece una "hucha" en la que podrán meter hasta 2.000 euros al año, con una deducción del 20% en el IRPF. El límite máximo se establece en 40.000 euros (diez años ahorrando), exentos de tributar si se destinan a la compra de la primera vivienda y que darán derecho a un aval del Estado por la misma cuantía para la operación.

Por supuesto, el PP derogará la actual Ley de Vivienda y los límites que establece para las rentas del alquiler en las zonas tensionadas, con la idea de mejorar la oferta. Como novedad, al finalizar un contrato de alquiler, se plantea una prórroga incentivada fiscalmente de hasta tres años más, siempre que no se aumente el precio cada año por encima del IPC.

Más duros serán los populares con los okupas. La idea es plantear una reforma legal que permita que salgan de las casas en 48 horas. Es más, se cambiará la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos puedan instar el desalojo al juez.

En materia energética es conocida la iniciativa del PP de hacer una auditoría total de las redes eléctricas en 18 meses, para reordenar el acceso en igualdad de condiciones a los proyectos logísticos, industriales, de vivienda o centros de datos.

Antes de que pasen los primeros cien días de Gobierno, si el PP gana las elecciones, se derogará el calendario de cierre de las nucleares y se planteará la extensión de su vida útil "garantizando la seguridad de las instalaciones".

"Reformularemos con realismo el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Nuclear, renovables, almacenamiento y respaldo suficiente se complementarán, y todas las tecnologías competirán en igualdad en subastas, ayudas y regulación", dice el programa.

Y en materia de infraestructuras, el PP acaba de dar a conocer un plan para invertir 300.000 millones en diez años en la reconversión, mantenimiento, ampliación y mejora, con especial atención a la red ferroviaria, los aeropuertos y las carreteras.

Con la lección aprendida de la crisis de confianza que han generado los dos accidentes ferroviarios, el PP se compromete a no establecer nuevas infraestructuras sin garantizar su financiación a largo plazo y el dinero suficiente para su mantenimiento.