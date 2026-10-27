La precariedad se dispara desde que gobierna Sánchez: hay un 40,7% más de hogares con carencias materiales severas

Funcas señala que las tasas de privación entre mayores de 65 años crecen menos (17,6%) y su prevalencia es baja gracias, en parte, a la protección por pensiones; su tasa quedó en 4%, una de las más bajas de la UE27 en relación con la población general. Fuente El Español: https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20261027/precariedad-dispara-gobierna-sanchez-hogares-carencias-materiales-severas/1003744435385_0.html — "mayores de 65 años... crecen sólo un 17,6%, hasta el 4%... 'tasa de privación' de los mayores de 65 años españoles está entre las más bajas de la UE27."

¿Por qué los mayores de 65 años tienen menos carencias materiales severas que la media?

Ya ocurrido: las familias con menores registraron un incremento del 37,1% y alcanzaron el 8,5% del total, lo que sitúa a los hogares con niños por encima de la media nacional en privaciones. Fuente El Español: https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20261027/precariedad-dispara-gobierna-sanchez-hogares-carencias-materiales-severas/1003744435385_0.html — "hogares con menores de 16 años... incremento... del 37,1%, hasta llegar al 8,5%."

¿Qué consecuencias concretas ha tenido este aumento para las familias con menores de 16 años?

Los hogares con miembros más jóvenes han sido los más perjudicados; entre 30 y 64 años la incidencia sube 48,1% y los hogares con 16–30 años llegan al 10,2% en situación de carencia severa. Fuente El Español: https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20261027/precariedad-dispara-gobierna-sanchez-hogares-carencias-materiales-severas/1003744435385_0.html — "mayor incremento ocurre entre los hogares de personas entre 30 y 64 años... 48,1% más... familias 16 a 30 años... 10,2%."

¿Qué grupos de población se han visto más afectados por estas carencias materiales severas?

Según Funcas, los aumentos sostenidos de precios y la pérdida de poder adquisitivo en los últimos ocho años han elevado las privaciones y mantenido niveles altos pese al crecimiento económico. Fuente El Español: https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20261027/precariedad-dispara-gobierna-sanchez-hogares-carencias-materiales-severas/1003744435385_0.html — "Los aumentos de precios de estos últimos ocho años han roto el poder adquisitivo... Según datos del think tank Funcas, ... se ha disparado un 40,7% respecto a 2018."

¿Por qué han subido un 40,7% los hogares con carencias materiales severas desde 2018?

España ha empeorado en la UE, pasando del puesto 15º al 5º con mayor tasa de carencia material en la última década, superando la media europea.

Los mayores de 65 años presentan la menor incidencia de precariedad, registrando un incremento menor del 17,6% y situándose en un 4%.

El riesgo de sufrir privaciones materiales es mayor en los hogares más jóvenes, elevándose la tasa al 10,2% en las familias con miembros de 16 a 30 años.

Los hogares españoles con carencia material severa han aumentado un 40,7% desde 2018, según datos de Funcas, alcanzando al 7,6% de la población.

España tiene un problema crónico con la pobreza y con la precariedad. Los aumentos de precios de estos últimos ocho años han roto el poder adquisitivo de la población.

Ello ha llevado a que las carencias materiales severas se hayan disparado desde que Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno, aunque esta situación se haya corregido levemente en los últimos años.

Según datos del think tank Funcas, la cantidad de hogares que sufren situaciones de carencia material severa se ha disparado un 40,7% respecto a 2018.

El año que el socialista llegó a Moncloa, un 5,4% de los hogares sufría carencias materiales severas. La población en esta situación de precariedad ha crecido al 7,6%, según el dato más reciente, que es de 2025.

Sin embargo, el mayor incremento ocurre entre los hogares de personas entre 30 y 64 años. Hay un 48,1% más con carencia material severa. El 8% de estas familias sufre esta situación.

En cambio, la población que menos sufre esta circunstancia es la mayor de 65 años. Es decir, los que son mayoritariamente jubilados y pensionistas.

En su caso, los hogares con carencias materiales severas crecen sólo un 17,6%, hasta el 4% del total de este grupo de edad.

En el caso de los hogares con menores de 16 años, también hay un incremento de las familias con privaciones. En su caso, del 37,1%, hasta llegar al 8,5% del total.

Así, las privaciones son mayores en los hogares en los que viven menores de 16 años que en la media nacional.

Esto también ocurre en las familias cuyos miembros van de los 16 a los 30 años. En este caso, los hogares con carencia material severa se elevan un 45,7%. De esta manera, en esta situación queda el 10,2% de los hogares.

Es decir, que cuanto más jóvenes son los miembros de un hogar, mayor es la posibilidad de que sufran una carencia material severa.

Europa

Además, en el contexto europeo, la situación de España empeora si se miran los últimos 20 años.

"Es uno de los pocos países en los que la carencia material y social severa -que es lo que permite comparar a España con los estados de su entorno- ha tendido a crecer o a permanecer estable en la última década", recoge Funcas.

"En 2015 España ocupaba un lugar intermedio, el decimoquinto de los 27 países de la UE de mayor a menor tasa, y con una cifra (7,4%) inferior a la media europea (9,7%)". Pero en 2025 "se situaba en el quinto lugar, con una tasa (8,1%) superior a la media (6,3%)".

Curiosamente, la "tasa de privación" de los mayores de 65 años españoles está entre "las más bajas de la UE27 en relación con la del conjunto de la población".

Pese a estas evoluciones, cabe reseñar que las situaciones de precariedad no están en los máximos que llegaron a tocar en 2023, cuando casi un 9% de la población española sufría privaciones.

Sin embargo, Funcas alerta de que, pese al leve descenso de cifras, las carencias materiales y sociales severas (que forman parte de los condicionantes de la pobreza) están en niveles "históricamente altos".

Y todo ello pese a la buena marcha de la macroeconomía y del mercado laboral, indican desde el think tank.

Por ello, esto sugiere una "desvinculación del ciclo económico". Y que "varios años de crecimiento apenas han reducido el peso relativo de la población con mayores carencias".