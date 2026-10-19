La renta media de los españoles subió un 6,1% en 2024, hasta los 15.948 euros

Iznalloz, El Palmar de Troya y Albuñol figuraron en el extremo opuesto como las localidades con las rentas medias más bajas del país.

Pozuelo de Alarcón, Matadepera y Boadilla del Monte volvieron a situarse como los municipios de más de 2.000 habitantes con la mayor renta media anual por habitante.

País Vasco y Navarra se mantienen como las comunidades autónomas con mayores ingresos, mientras que Murcia y Andalucía registraron las rentas más reducidas.

La renta media por ciudadano en España se incrementó un 6,1% en 2024 hasta alcanzar los 15.948 euros netos anuales, mientras que la renta por hogar subió un 5,9% hasta los 40.605 euros.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha desvelado cuánto aumentaron los ingresos de los españoles en 2024. Según el ente de Economía, la renta media de cada ciudadano subió un 6,1% y llegó a los 15.948 euros netos anuales.

Mientras la renta media neta por hogar aumentó a los 40.605 euros al año, un 5,9% más.

Cabe recordar que, en estos datos, el INE tiene en cuenta toda suerte de ingreso económico, no sólo el salario.

La población con mayores ingresos se mantuvo en los mismos lugares de residencia que otros años.

Por localización geográfica y por rentas altas, destacaron País Vasco y Navarra con la población con mayores ingresos.

Entre los ingresos más reducidos, destacaron Murcia y Andalucía.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), Matadepera (Barcelona) y Boadilla del Monte (Madrid) volvieron a liderar los municipios de más de 2.000 habitantes con mayor renta anual media por habitante. Concretamente con 32.612 euros, 28.607 euros y 28.382 euros, respectivamente.

En el lado contrario, en el de las rentas más bajas, se situaron Iznalloz (Granada), El Palmar de Troya (Sevilla) y Albuñol (Granada), con 9.153 euros, 9.321 euros y 9.343 euros, respectivamente.