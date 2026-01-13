La inflación de EEUU se mantiene en diciembre en el 2,7% y la subyacente se reduce una décima, hasta el 2,6%

Las claves nuevo Generado con IA El IPC de Estados Unidos cerró diciembre con un aumento interanual del 2,7%, manteniéndose estable respecto a noviembre. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, bajó una décima y se situó en el 2,6%, su nivel más bajo desde marzo de 2021. Los precios de los alimentos subieron un 3,1% y los productos energéticos un 2,3% respecto al año anterior. En términos mensuales, el IPC general aumentó un 0,3% y el subyacente un 0,2%, cifras que podrían influir en las próximas decisiones de la Reserva Federal.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos cerró diciembre en el 2,7% interanual. Con este dato, el IPC estadounidense se mantiene sin cambios desde el registro anterior de noviembre.

Esta cifra es la menor marca del indicador desde julio, según ha informado este martes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

El índice subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, se mantuvo en el último mes de 2025 en el 2,6%, en mínimos desde marzo de 2021.

En este sentido, los víveres se encarecieron un 3,1%, mientras que los productos energéticos fueron en diciembre un 2,3% más caros que doce meses atrás.

En métrica mensual, el IPC general subió un 0,3% y el subyacente un 0,2%.

La lectura de diciembre podría condicionar la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que se encuentra haciendo equilibrismos entre atajar el problema del enquistamiento de la inflación o la ralentización del mercado laboral.