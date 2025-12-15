El tejido empresarial español crece menos que el europeo tras la Covid y las pymes pequeñas son el eslabón más débil

Expertos señalan la falta de digitalización, la dependencia de recursos propios y factores culturales como obstáculos para el crecimiento de las pymes españolas.

En España hay hoy más empresas que antes de la pandemia, pero el aumento ha sido menor que en la Unión Europea y se ha concentrado sobre todo en los extremos: microempresas y grandes compañías, mientras el tramo de pymes pequeñas, entre 10 y 19 empleados, se debilita.​

Según datos de Eurostat, entre 2021 y 2024, el número total de empresas en España ha aumentado un 5,02%. El crecimiento es inferior al registrado, de media, en la Unión Europea (UE), que ha sido del 7,82%.​

Si se mide por el número de empleados, todos los tramos de empresas han crecido en España, salvo uno, el de las compañías de entre 10 y 19 trabajadores.​

En España hay algo más de 3,52 millones de empresas. De ellas,el 94,8% tiene menos de 10 empleados. La proporción es algo superior a la media europea, que ronda el 94,5%.​

Ese tramo de 0 a 9 trabajadores sumaba más de 3,3 millones de compañías en 2024, tras crecer un 5,2% desde 2021.​

En cambio, en esos mismos años han desaparecido 3.761 empresas de entre 10 y 19 empleados, lo que implica un retroceso del 3,7%.

Juan Pedro Aznar Alarcón, profesor del departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad en Esade, recuerda que siempre se ha señalado el “excesivo peso de la empresa muy pequeña” en España.​

Subraya también que hace falta un tamaño mínimo, en torno a la empresa mediana, para exportar, invertir en innovación y ganar productividad.​

José Manuel Corrales, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea, insiste en que el tramo de 10 a 19 empleados debería ser la rampa natural hacia estructuras más profesionalizadas.​

Si ese escalón se estanca o retrocede, muchas empresas se quedan atrapadas en la lógica de subsistencia y el sistema pierde capacidad de generar empleo estable y productivo.​

Los datos por tamaño refuerzan esa idea. Las compañías de 20 a 49 empleados han crecido en torno a un 12% en número entre 2021 y 2024 y las de 50 a 249 trabajadores, cerca de un 10%. Las de más de 250 empleados lo han hecho un 14,2%.​

El resultado es una estructura en la que se refuerzan los extremos —microempresas por abajo y empresas medianas y grandes por arriba— mientras el escalón de 10 a 19 empleados se debilita.​

Corrales alerta de que el problema no es sólo la falta de empresas medianas, sino que muchas microempresas no consiguen consolidar el salto.​

Al mismo tiempo, las grandes son las que más peso ganan en facturación, lo que refuerza la dependencia del tejido productivo de un grupo relativamente reducido de compañías.​

La cifra de negocios muestra bien el desequilibrio. Entre 2021 y 2024, la facturación total de las empresas españolas ha aumentado algo menos de un 28%.​

Las microempresas, de 0 a 9 empleados, crecen en torno a ese mismo porcentaje; las de 10 a 19 apenas rozan un avance de algo menos del 20%; las firmas de 20 a 49 trabajadores aumentan sus ventas algo más de un 20% y las de 50 a 249 rondan el 25%.​

Son las grandes, con más de 250 empleados, las que lideran el ciclo, con incrementos de facturación por encima del 30%.​

En empleo, el patrón es similar. El total de ocupados en las empresas crece cerca de un 10% en esos años.​

Sin embargo, el tramo de 10 a 19 trabajadores prácticamente se estanca, con una leve caída, mientras las microempresas aumentan plantilla y los escalones de 20 a 49 y de 50 a 249 empleados suman puestos de trabajo a buen ritmo.​

Por arriba, el crecimiento de las grandes empresas tiene una lectura en general positiva. Que aumente el número de compañías de más de 250 empleados indica que hay grupos que alcanzan una masa crítica que les permite exportar más, invertir en innovación y ganar productividad, algo que España ha tenido históricamente en menor medida que otros países europeos.​

En ese sentido, tanto Aznar como Corrales coinciden en que contar con más grandes empresas refuerza el tejido productivo y da estabilidad al empleo.​

El matiz es que las estadísticas no permiten saber cuántas de esas grandes empresas son grupos españoles que han ido creciendo y cuántas son filiales de multinacionales que llegan ya con ese tamaño.​

Si se trata sobre todo de inversión extranjera directa, el efecto también es positivo —trae empleo, capital y tecnología—, pero puede concentrarse en pocos sectores y en decisiones tomadas fuera del país.​

Si, en cambio, son compañías medianas locales que han dado el salto, eso apuntaría a un tejido empresarial interno que madura y escala.​

Si se mira a la UE-27, el contraste es claro. El crecimiento medio registrado entre 2021 y 2024 se acerca al 7,8%. El aumento del empleo ronda el 5%, frente a cerca del 10% en España, pero repartido entre más compañías y con una estructura algo más equilibrada.​

En el conjunto europeo también dominan las microempresas, que representan en torno al 94% del tejido, pero la proporción de firmas en los tramos de 10 a 19 y de 20 a 49 empleados es ligeramente mayor que en España.​

Corrales vincula parte de esta brecha a una menor digitalización e integración tecnológica de las pymes españolas respecto a las europeas y a un acceso a la financiación más dependiente de recursos propios, lo que limita la capacidad de invertir y crecer.​

Aznar añade factores culturales y de entorno: una menor tolerancia al riesgo, una cultura empresarial que a menudo prioriza el control familiar sobre el crecimiento y unas políticas de apoyo menos efectivas a la hora de facilitar formación, financiación y redes que permitan a las pequeñas pymes dar el salto de tamaño.