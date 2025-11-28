Las pensiones aumentarán un 2,7% en 2026 después de que la inflación se haya situado en el 3% en noviembre

La bajada del coste de la electricidad ha contribuido a la moderación de la inflación, mientras que los alimentos y bebidas no alcohólicas siguen encareciéndose.

La subida de las pensiones se calcula tomando como referencia el IPC medio interanual desde la reforma de 2021.

La pensión media superará los 1.352 euros mensuales, lo que supone un incremento de 35,5 euros al mes.

Las pensiones aumentarán un 2,7% en 2026, tras situarse la inflación en el 3% anual en noviembre, según el INE.

Los precios en noviembre suben un 3% anual, según ha avanzado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este viernes. Una cifra que apunta a una leve moderación de la inflación, dado que es una décima inferior a octubre.

Esto ya permite pronosticar cuánto aumentarán las pensiones en 2026. Estas prestaciones subirán un 2,7%, según los cálculos hechos por este periódico y confirmados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Cabe recordar que, desde la reforma de las pensiones de 2021, su revalorización se calcula tomando como referencia el IPC medio interanual entre diciembre del año anterior y noviembre del año en curso.

Tras la revalorización, la media de esta prestación estará por encima de los 1.352 euros, con un incremento mensual de 35,5 euros.

Con todo, el cálculo de subida de pensiones podría modificarse levemente si el INE cambia su estimación de la inflación que, como se ha comentado anteriormente, se quedaría en el 3% en noviembre.

La diferencia de una décima se debe, según indican desde el Instituto, a la bajada del coste de la electricidad. En la dirección contraria vuelven a empujar los alimentos y las bebidas no alcohólicas, cuyo precio vuelve a subir en noviembre.

Por otro lado, la inflación subyacente interanual, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, se sitúa en noviembre en el 2,6%, una décima por encima de la tasa de octubre.