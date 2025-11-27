Qué va a ocurrir con el límite de déficit de 2026 y cómo va a afectar a los Presupuestos

El rechazo de la senda de estabilidad no bloquea la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, según la Abogacía del Estado, aunque el PP discrepa de esta interpretación.

Si no se aprueban nuevos objetivos, se aplicarán los límites del Programa de Estabilidad, que son más estrictos y pueden reducir la capacidad de gasto de las comunidades autónomas.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a presentar una nueva senda fiscal en el plazo de un mes, aunque el Ministerio de Hacienda descarta modificar los objetivos de déficit.

El Congreso ha rechazado la senda de estabilidad fiscal propuesta por el Gobierno, que establecía los límites de déficit para las Administraciones Públicas hasta 2028.

Como era de esperar, la senda de estabilidad, contiene los límites de déficit de las Administraciones Públicas hasta 2028, no ha superado su primera votación en el Congreso.

La mayoría de los diputados de la Cámara Baja (formada por PP, Vox, Junts y UPN) han rechazado los límites de déficit planteados por el Gobierno. Una votación en la que se han abstenido Podemos y Compromís, votando a favor sólo PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, BNG y CC.

Sin embargo, esto no significa la muerte de la senda. La Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a volver a presentar los límites de déficit que tienen que respetar Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos una segunda vez. Será antes de que acabe 2025.

El Gobierno cuenta con que la votación, igual que sucedido en la primera vuelta, no prospere.

Con todo, María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha insistido que el rechazo del Congreso no tumba el techo de gasto y que se presentarán Presupuestos Generales del Estado en el primer trimestre de 2026, probablemente en febrero.

Siguientes pasos Tras el rechazo del Congreso, la Ley de Estabilidad obliga al Gobierno a presentar una nueva senda fiscal, con sus correspondientes objetivos de déficit, a Congreso y Senado. Para ello cuenta con un plazo máximo de un mes .

El Ministerio de Hacienda, por ahora, descarta cambiar los límites de déficit. Por ello, también cierra la puerta a volver a reunir al Consejo de Política Fiscal y Financiera para analizar una nueva posible senda.

En cualquier caso, los límites fiscales tienen que ser aprobados de nuevo por el Consejo de Ministros. Tras hacerlo, se someterá de nuevo a votación en las Cámaras.

Sin apoyos Todo parece indicar que la segunda vuelta de los objetivos de déficit se va a resolver de la misma manera que la primera. La ruptura de Junts con el PSOE llevará, salvo acuerdo de última hora, a un nuevo rechazo. De hecho, el Gobierno ya cuenta con ello.

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, las regiones del PP reclamaron que la cantidad de déficit con la que cuenten las regiones de 2026 a 2028 sea, al menos, del 0,2% de PIB. El Gobierno sólo les da una décima de PIB anual y, por ello, votaron en contra de este objetivo de déficit en el cónclave ministerial. Un rechazo que el Grupo Popular ha continuado en el Congreso.

Como ya ocurrió en 2024, desde Hacienda explican que si los objetivos son rechazados por segunda vez, la senda de estabilidad debería ser la que estuviera vigente .

. Sin embargo, para este 2025 y años sucesivos no hay senda de estabilidad vigente. ¿Por qué? Porque las reglas fiscales europeas (y los correspondientes límites de déficit) estuvieron suspendidos por la irrupción de la Covid y la inflación desatada por la guerra en Ucrania. Por ello, durante estos años, no se aprobaron sendas de estabilidad con sus correspondientes objetivos de déficit que sirvan de guía.

La polémica En el Ministerio de Hacienda aseguran, en cualquier caso, que esto no afecta al techo de gasto ya aprobado para 2026 ni frena la elaboración de Presupuestos. El departamento se ampara en un informe de la Abogacía del Estado sobre cómo resolver esta situación.

sobre cómo resolver esta situación. "Si no hubiera una senda anterior aprobada", como es el caso actual, "la Abogacía del Estado señala que los objetivos de estabilidad serán los que el Gobierno hubiera incluido en el Programa de Estabilidad", indican desde Hacienda. "Es en el Programa de Estabilidad donde se incluye el objetivo presupuestario a medio plazo (MTO, por sus siglas en inglés) que es evaluado por la Comisión Europea para determinar si el Estado miembro cumple la normativa europea de estabilidad presupuestaria".

indican desde Hacienda. "Es en el Programa de Estabilidad donde se incluye el objetivo presupuestario a medio plazo (MTO, por sus siglas en inglés) que es evaluado por la Comisión Europea para determinar si el Estado miembro cumple la normativa europea de estabilidad presupuestaria". El problema (y la polémica) es que los límites fiscales que recoge el Programa de Estabilidad son más estrictos que los que propone en la nueva senda el Gobierno . En su planteamiento, Hacienda propone limitar el déficit de las comunidades autónomas al 0,1% de PIB hasta 2028 y que las entidades locales se queden en equilibrio presupuestario (es decir, cero déficit).

. En su planteamiento, Hacienda propone limitar el déficit de las comunidades autónomas al 0,1% de PIB hasta 2028 y que las entidades locales se queden en equilibrio presupuestario (es decir, cero déficit). Si finalmente se tiene que aplicar lo recogido en el Programa de Estabilidad, la capacidad de gasto de las comunidades autónomas quedará mermada. Las regiones tendrán que cerrar el año en equilibrio presupuestario (es decir, sin déficit). Según Hacienda, eso supondrá perder más de 5.000 millones de euros en tres años. Una capacidad de gasto que se queda el Estado, claro.