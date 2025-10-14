El FMI mejora la previsión de crecimiento de España en 2025 al 2,9%, cuatro décimas más

Las previsiones del FMI para España son más optimistas que las del Gobierno, que espera un crecimiento del 2,2% en 2026.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mejorado sus previsiones para la economía española. Espera una expansión del producto interior bruto (PIB) del 2,9% en 2025, cuatro décimas más que lo pronosticado en julio.

El organismo internacional también ha mejorado su estimación para 2026. Ahora anticipa un crecimiento del 2%, dos décimas más.

Es decir, a pesar de la mejora, y en línea con el resto de instituciones internacionales y nacionales, espera que el crecimiento de España se ralentice el próximo ejercicio.

La revisión al alza del FMI tiene lugar después de que la economía española avanzase un 0,8% en el segundo trimestre del año gracias, sobre todo, al consumo de los hogares y a la inversión empresarial.

El dato es una décima superior al estimado inicialmente por el INE y dos décimas mayor al registrado en el primer trimestre del año.

La previsión del FMI para 2025 coincide con la publicada hace unos días por CaixaBank Research. Los economistas de este servicio de estudios elevaron su estimación cinco décimas, al 2,9%. Para el próximo año esperan que el PIB se eleve un 2,1%.

A mediados de septiembre fue el Gobierno el que mejoró sus estimaciones para este ejercicio al 2,7%. Es decir, las previsiones tanto del FMI como de CaixaBank son más positivas que las de Moncloa.

El Ejecutivo espera que el crecimiento sea del 2,2% en 2026. Por tanto, en este caso, los cálculos del Gobierno son más optimistas que los del FMI y que los de la mayoría de instituciones.

Con esta nueva revisión, la institución presidida por Kristalina Georgieva ha modificado en ocho ocasiones sus estimaciones sobre la evolución que la economía española registrará en este 2025.

En enero de 2024 predijo que la expansión sería del 2,1%. Mantuvo esa previsión en las siguientes tres revisiones. La elevó al 2,3% el pasado enero y al 2,5% en abril.

En mayo mantuvo esa misma estimación, del 2,5%, a pesar de que revisó al alza el aumento previsto del PIB mundial.

Más crecimiento en 2025

A nivel global, el Fondo espera ahora que el PIB aumente un 3,2% en 2025 y un 3,1% en 2026. Por tanto, la institución ha mejorado dos décimas la proyección para este ejercicio, mientras que ha mantenido sin cambios la del siguiente.

En el caso de Estados Unidos, el FMI ha mejorado una décima la estimación de 2025 y de 2026, situándola ahora en el 2% y en el 2,1%, respectivamente.

Los menores aranceles -respecto a lo anunciado en abril-, el impulso fiscal de la One Big Beautiful Bill Act -el megaproyecto presupuestario de Donald Trump- y las condiciones financieras más flexibles explican la revisión al alza para el país norteamericano.

Por el contrario, ha dejado sin cambios su pronóstico para China. Así, espera que el gigante asiático crezca un 4,8% este ejercicio y un 4,2% el próximo.

El FMI calcula que el PIB de la eurozona se elevará un 1,2% este año –dos décimas más que en julio– y que se expandirá un 1,1% el siguiente –una décima menos–.

La mejora para este ejercicio se debe a la fuerte expansión esperada para Irlanda, del 9,1% y que eleva el crecimiento de la eurozona. En 2026 la menor aportación de este país se ve parcialmente compensada por los planes fiscales de Alemania.

El FMI ha ajustado ligeramente las estimaciones de las principales economías del bloque del euro. La única excepción es España, cuya mejora es de cuatro décimas.

Así, espera que en 2025 Alemania crezca un 0,2%; que Francia lo haga un 0,7% y que Italia lo haga un 0,5%.

Es decir, la subida del PIB de España de 2025 –del mencionado 2,9%- más que doblará el del conjunto de la eurozona y más que triplicará el del resto de motores económicos de la región.

La institución espera que, en 2026, el crecimiento de Alemania (0,9%), Francia (0,9%) e Italia (0,8%) se acelere, aunque seguirá siendo inferior al de España (2%).