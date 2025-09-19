El INE revisa el crecimiento del PIB y eleva el de 2024 hasta el 3,5%, tres décimas más

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado los datos de la Contabilidad Nacional. Según dicha revisión, la economía ha crecido más de lo esperado durante los últimos tres años.

Concretamente, el INE ha elevado la expansión del Producto Interior Bruto (PIB) de 2024 tres décimas, hasta el 3,5%. Sin embargo, reduce el crecimiento de 2023, aunque mejora el de 2022.

Es decir, la revisión llevada a cabo por el INE afecta tanto al ejercicio pasado como a los dos años anteriores.

En el caso de 2023, la subida del PIB fue del 2,5%, dos décimas menos que lo anteriormente calculado. La variación correspondiente a 2022, que ya es definitiva, es del 6,4%, dos décimas más.

Estas revisiones de la serie de cuentas nacionales para los años 2022, 2023 y 2024 conducen a una estimación del PIB anual a precios corrientes de 1.594.330 millones de euros en 2024, un 0,2% superior al nivel inicialmente estimado por la Contabilidad Nacional.

Es decir, el crecimiento acumulado en los tres últimos ejercicios completos es superior al que anteriormente había calculado el INE.

Los datos publicados este viernes responden la al ciclo habitual de revisiones -para los tres últimos años- según la política de revisión anual ordinaria de las operaciones de cuentas del organismo estadístico.

Más demanda interna

En cuanto a la composición del crecimiento de 2024, se estima ahora mayor contribución de la demanda interna (3,3%, frente al 2,8% previo) y menor de la externa (0,2%, frente al 0,4%).

Por lo que se refiere a la demanda nacional, la variación interanual en volumen del gasto en consumo final se revisa hasta el 3,0%, desde el 3,2% estimado previamente.

Por su parte, la formación bruta de capital situó su tasa en el 4,7%, frente al 1,9% anterior.

En lo que respecta a la demanda externa, el incremento en volumen de las exportaciones se situó en el 3,2%, frente al 3,1% estimado en marzo. Por su parte, las importaciones crecieron un 2,9%, frente al 2,4% previo.

