Von der Leyen defiende su polémico acuerdo arancelario con Trump: la alternativa era el "caos" de una guerra comercial

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha aprovechado su discurso de este miércoles ante el pleno de la Eurocámara sobre el estado de la UE para lanzar una encendida defensa del controvertido acuerdo arancelario que firmó con Donald Trump a finales de julio en Escocia.

El pacto ha sido criticado de forma prácticamente unánime por los grupos políticos de la Eurocámara por su carácter asimétrico y desequilibrado en perjuicio de la UE.

Bruselas rebajará a cero los aranceles a todos los productos industriales norteamericanos, mientras se resigna a un recargo general del 15% a las exportaciones comunitarias a EEUU.

La presidenta ha alegado que el acuerdo proporciona "estabilidad" a las relaciones con EEUU en un momento en que los adversarios de Europa (China, Rusia y Corea del Norte) acaban de escenificar su plena sintonía en Pekín.

"He escuchado muchas cosas sobre el acuerdo que alcanzamos durante el verano. Entiendo las reacciones iniciales. Así que permítanse ser lo más clara posible: nuestra relación con EEUU es la más importante", ha alegado Von der Leyen.

"Exportamos a EEUU bienes por un valor superior a 500.000 millones de euros cada año. Millones de empleos dependen de ello. Como presidenta de la Comisión, nunca jugaré con los empleos ni con los medios de vida de las personas", ha subrayado.

La alemana sostiene que la UE ha conseguido "el mejor acuerdo posible", que "mantiene el acceso" al mercado estadounidense y además coloca a las empresas comunitarias "en una situación de ventaja relativa" frente a rivales comerciales como Japón o incluso Reino Unido.

Von der Leyen ha presumido además de que la UE no ha cedido ni un ápice de soberanía en materia de regulación medioambiental o digital, pese a que Trump ha vuelto a amenazar con aranceles por medidas como la reciente multa a Google por prácticas monopolísticos.

"No creo en los aranceles. Los aranceles son impuestos. Pero el acuerdo proporciona una estabilidad crucial en nuestras relaciones con EEUU en un momento de grave inseguridad global", ha dicho la presidenta a los eurodiputados, que deben ratificar algunas partes del pacto con Trump.

"Piensen en las repercusiones de una guerra comercial abierta con EEUU. Imaginen el caos. Y después pongan esa imagen al lado de la que vimos en China la semana pasada. China flanqueada por los líderes de Rusia y Corea del Norte", ha avisado.

En paralelo, Von der Leyen ha pedido a la Eurocámara que apruebe los recientes acuerdos comerciales con Mercosur y México y ha reiterado su objetivo de llegar a un pacto con India a finales de año. "Debemos redoblar la apuesta por la diversificación y las asociaciones", ha dicho.

Plan de vivienda

En materia económica, la presidenta de la Comisión ha anunciado además durante su discurso en la Eurocámara que antes de fin de año presentará el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible.

"Para demasiados europeos hoy en día, la vivienda se ha convertido en una fuente de ansiedad. Puede significar deudas o incertidumbre", ha dicho Von der Leyen, que al mismo tiempo reconoce que la mayor parte de las competencias residen en el nivel nacional, regional y local.

"Los números reflejan una verdad dolorosa. Los precios de la vivienda han subido más del 20% desde 2015. Los permisos de construcción han caído más del 20% en cinco años. Esto es más que una crisis de vivienda. Es una crisis social", sostiene la presidenta.

Entre otras medidas, Von der Leyen ha anunciado una revisión de las normas sobre ayudas estatales para permitir medidas de apoyo a la vivienda, además de nuevas facilidades para la construcción de nuevas viviendas y residencias estudiantiles.

Finalmente, Bruselas presentará una propuesta legislativa para resolver los "problemas" que generan los alquileres turísticos.