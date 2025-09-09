EEUU borra 911.000 puestos de trabajo de la creación anual de empleo y mete más presión a la Fed para que baje los tipos

Más malas noticias sobre el mercado laboral estadounidense. Entre abril de 2024 y marzo de 2025, el país creó 911.000 puestos de trabajo menos de los calculados inicialmente. Las turbulencias en el empleo generan más presión para que la Reserva Federal (Fed) baje los tipos de interés.

Los datos han sido publicados este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, organización cuya credibilidad ha sido puesta en duda por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Según explica la BLS, los 911.000 empleos no agrícolas que se han borrado suponen un 0,6% del empleo generado entre abril de 2024 y marzo de 2025.

Durante los últimos diez años, estas revisiones –que se hacen cada ejercicio– han restado de media un 0,2% del empleo no agrícola. Por ejemplo, en la llevada a cabo el año pasado se redujeron 598.000 empleos.

Los analistas habían esperado un recorte de entre 400.000 y un millón de puestos de trabajo.

Es decir, el recorte no ha sido una sorpresa total después de que la BLS restara 258.000 puestos de trabajo en mayo y junio.

Dicha revisión enfureció al presidente Trump quien despidió a la comisionada de la BLS, Erika McEntarfer, acusándola, sin pruebas, de falsificar los datos. El republicano ha nominado a EJ Antoni para reemplazarla.

Antoni, quien ha escrito artículos de opinión críticos con la Oficina y ha sugerido suspender el informe mensual de empleo, es considerado por economistas de todo el espectro político como no adecuado para el puesto.

Los datos publicados por la BLS este martes se suman al informe oficial empleo de agosto que se conoció el pasado viernes. Con la tasa de paro en el 4,3%, las expectativas de que la Fed baje los tipos de interés se han disparado.

La Fed

Los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, en inglés) de la Fed se reunirán el próximo 16 de septiembre, aunque no será hasta el día 18 cuando anuncien su decisión.

"Sin necesidad de mayor presión política desde la Casa Blanca, la Fed recortará los tipos de interés en septiembre", aseguran en UBP. "El debate se centra ahora en si la reducción será de 25 o 50 puntos básicos tras los débiles datos de empleo".

Según los datos de LSEG, el mercado descuenta totalmente un recorte. Las posibilidades de que el descenso sea de 25 puntos básicos son del 93%, mientras que las probabilidades de que el descenso sea de 50 puntos básicos son del 7%.

A favor de una bajada de medio punto se han posicionado los analistas de Standard Chartered.

Creen que "los datos del mercado laboral de agosto han abierto la puerta a un recorte de 50 puntos básicos en la reunión de septiembre, tal como ocurrió el año pasado por estas fechas".

Los tipos de interés en Estados Unidos se encuentran en el rango de entre el 4,25% y el 4,5% desde el pasado diciembre a pesar de la fuerte presión ejercida por la Administración Trump para reducirlos.

Esta pausa prolongada tiene lugar tras tres recortes seguidos. La Fed inició este ciclo de descensos en septiembre de 2024, cuando redujo el precio del dinero 50 puntos básicos.

El banco central estadounidense volvió a recortar el precio del dinero en noviembre —justo dos días después de que se celebrasen las elecciones presidenciales en Estados Unidos— y también en diciembre. En ambos casos, los movimientos fueron de 25 puntos básicos.