Carlos Cuerpo nombra director de Política Económica a Javier Muñoz Moldes, exmiembro del Gabinete de Mariano Rajoy

El curso político que está comenzando a despegar esta semana lo hace también con nuevos nombramientos. El Consejo de Ministros, a propuesta de Carlos Cuerpo, ha aprobado el nombramiento Javier Muñoz Moldes nuevo director general de Política Económica.

Se trata de un economista del Estado con amplia experiencia en el manejo de la política pública europea y que, además, fue jefe de Servicio del Gabinete del presidente del Gobierno cuando Mariano Rajoy ocupaba el cargo.

Concretamente, tuvo estas funciones entre abril de 2015 y febrero de 2016, según recoge el perfil de Linkedin de Muñoz. Un perfil que también apunta que entró en el Ministerio de Economía justo antes de la pandemia, en diciembre de 2019. Lo hizo a través del Gabinete Técnico de la Secretaría del Tesoro.

Además, tal y como recoge en un comunicado del Ministerio de Economía, fue asesor y parte del gabinete de Nadia Calviño, cuando fue vicepresidenta primera del Gobierno. Desde junio de 2024 ha sido subdirector general de Fondos Europeos.

Precisamente por este puesto ha tenido varias responsabilidades en la coordinación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; la supervisión de los instrumentos financieros gestionados por ICO, Cofides y BEI; y la representación de Economía en las negociaciones con la Comisión Europea.

Fuera del sector público nacional, Javier Muñoz ha trabajado en la Autoridad Sueca de la Competencia, en el grupo farmacéutico belga UCB y en la consultora británica especializada en competencia RBB Economics, en sus oficinas de Londres y Bruselas.

Muñoz coge el relevo a Víctor Ausín, que venía ocupando puestos de responsabilidad en el Ministerio de Economía desde 2021. Fue director general de Política Económica desde 2024 y, anteriormente, lo fue de Macroeconomía (entre 2021 y 2024).

Su labor ha sido aplaudida por Carlos Cuerpo, que, en el citado comunicado, ha expresado su agradecimiento a Ausín por sus aportaciones en estos años.

