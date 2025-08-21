Las familias españolas afrontan una 'vuelta al cole' más cara en 2025: libros de texto, libretas y comedor suben de precio

En un par de semanas comienza el curso escolar, un principio temido por los más pequeños de la casa... y también por los bolsillos de las familias. Estas fechas suponen también el inicio de la operación vuelta al cole para los hogares españoles, que tienen que afrontar el gasto que supone el inicio del curso escolar. Y que volverá a subir este 2025.

Según indican los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios de los productos y los servicios relacionados con el curso escolar han subido, de media, un 2,4% anual. Y no hay mucho alivio para los padres. Aumenta el precio de casi todo.

Las tasas y las matrículas que las familias pagan por las enseñanzas Primaria y Secundaria (3,7% y 3,5%) son lo que más ha subido de precio (las de la Infantil suben 'sólo' un 1,6%), seguidas de los comedores escolares. Su precio sube un 3,4%.

Como suele ser habitual, las clases de plástica y manualidades forzarán el gasto de más euros. Todo lo relativo con los artículos de papelería y el material de dibujo sube un 2,8%. Otra de las pesadillas económicas (recurrentes) de los padres vuelve a ser los libros de texto, cuyo precio se eleva un 2,8%.

¿Hay que comprar un uniforme o renovar el vestuario de los niños de cara al nuevo curso? La inflación también afecta a las prendas de vestir y al calzado de los niños: suben un 2% y un 2,7%, respectivamente.

Sólo hay algo de alivio para los progenitores que quieran renovar el equipo informático de sus hijos. El precio de los ordenadores personales se modera un 0,9%.

Hay numerosas estimaciones de cuánto tienen que pagar las familias españolas por la vuelta al cole. El informe más reciente al respecto es el del Observatorio Cetelem, que prevé un gasto medio por hogar de 425 euros.

¿Más o menos?

Se trata de una estimación basada en unas 1.000 encuestas. ¿Es esto más o menos que en 2024? No hay posibilidad de comparar, indican desde Cetelem, dado que en el análisis que acaban de lanzar se han incluido nuevas variables.

Con todo, lo que sí dice el informe es que el 54% de los encuestados tiene la intención de mantener el nivel de gasto en la vuelta al cole este 2025. Un 20% tiene claro que va a tener que gastar más y un 27% quiere reducir su presupuesto en la reentré escolar.

¿Serían conscientes estos padres de la inflación que afecta a todo lo que tiene que ver con la vida escolar? A buen seguro que lo serán cuando tengan que pagar las correspondientes facturas.