El presidente del Eurogrupo dice contar con un "fuerte nivel de apoyo" para repetir y desinfla las aspiraciones de Cuerpo

El presidente del Eurogrupo, el irlandés Paschal Donohoe, ha asegurado este jueves que cuenta con un "fuerte nivel de apoyo" entre sus homólogos europeos para repetir en el cargo, que ocupa desde julio de 2020, desinflando así las aspiraciones de Carlos Cuerpo, que lleva semanas sondeando el terreno para desafiarle con una candidatura alternativa.

El propio ministro de Economía español ha admitido a su llegada al Eurogrupo que se celebra en Luxemburgo que todavía no ha decidido si dará un paso al frente. Cuerpo espera que el 'caso Koldo' no lastre sus posibilidades si finalmente opta al cargo.

En la reunión del Eurogrupo de este jueves se ha abierto oficialmente el plazo de presentación de candidaturas, que se cerrará el 27 de junio. La votación tendrá lugar en la próxima reunión del 15 de julio. El Eurogrupo es el foro que reúne a los ministros de Finanzas de la eurozona, con la misión de coordinar las políticas económicas de los Estados miembros.

"Todavía no hemos tomado la decisión sobre la presentación de la candidatura", ha reconocido Cuerpo. A su juicio, lo importante ahora es discutir cómo hacer del Eurogrupo "una institución ágil y eficiente" que se centre en los "tema clave", como la competitividad, la unión de mercados de capital o el refuerzo del papel internacional del euro.

A su juicio, el estallido de la segunda fase del 'caso Koldo' es "un tema estrictamente interno que no debería afectar a la decisión" sobre la presidencia del Eurogrupo. "Aquí somos todos muy conscientes de que la idiosincrasia política de cada uno de los países pasa por distintos ciclos y todos tenemos una especificidad o una situación particular", alega Cuerpo.

"En nuestro caso desafortunadamente en los últimos días tenemos estos casos de corrupción que han ido saliendo, que esperamos que la justicia pueda llegar hasta las últimas consecuencias", ha señalado el ministro de Economía.

Cuerpo ha promovido junto con sus homólogos de Francia, Alemania, Italia y Países Bajos un manifiesto en el que llama a revitalizar el papel del Eurogrupo y a recuperar el protagonismo perdido y el peso político que tuvo durante la crisis de deuda y la era de los rescates. Un documento que se ha interpretado en Bruselas como una crítica encubierta al trabajo de Donohoe.

El presidente del Eurogrupo no está de acuerdo con esta interpretación. Al contrario, considera que la declaración es una manifestación de apoyo. "Me parece que se trata de un reconocimiento al trabajo que he hecho durante mi mandato. Y estoy agradecido a los muchos colegas que me apoyan para continuar este trabajo", ha asegurado Donohoe.

El presidente del Eurogrupo llegó al cargo en julio de 2020 tras imponerse en una votación apretada a la entonces ministra de Economía, Nadia Calviño, y ha encadenado ya dos mandatos de dos años y medio.

Todas las fuentes consultadas dan por hecho que repetirá en el cargo, ya que cuenta con el apoyo del Partido Popular Europeo (PPE), su familia política, que dispone de una mayoría muy amplia en el Eurogrupo, al igual que en el resto de instituciones de la UE.

De hecho, de los 20 miembros, un total de 7 son del PPE: Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, Letonia, Croacia, Grecia y Portugal. Otros dos ministros vienen de partidos de derecha radical. La elección del presidente del Eurogrupo se realiza por mayoría simple y todos los países tienen el mismo peso. El ganador necesita por tanto 11 votos.