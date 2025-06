Mazzucato, sobre el gasto en defensa: "Si no hay dinero para el clima, no hay dinero para la guerra. Dejen de mentirnos"

La escalada de los conflictos bélicos en los últimos años ha provocado un aumento sin precedentes del gasto público en defensa. Una decisión que, para Mariana Mazzucato (1968, Roma), pone de relieve que los gobiernos han estado mintiendo a sus ciudadanos cuando afirmaban que no había presupuesto para abordar desafíos tan relevantes como la lucha contra el cambio climático o la desigualdad.

"Si no hay dinero para el clima, no hay dinero para la guerra. Así que, por favor, dejen de mentir sobre esto", afirma Mazzucato, directora y fundadora del Instituto para la Innovación y el Propósito Público (IIPP) del University College London (UCL), en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia.

Mazzucato, una firme defensora de que el Estado debe desempeñar un rol activo en la economía de la mano del sector privado con el objetivo de lograr un desarrollo que sea sostenible e innovador, ha recibido esta semana el Premio de Economía Emilio Ontiveros.

Mazzucato considera que, en el entorno de incertidumbre en el que vivimos actualmente, es necesario que los países cuenten con un sector público que esté al servicio de la sociedad y les ayude a hacer frente a los numerosos desafíos a los que se enfrenta el mundo y que, incide, no son nuevos.

Aranceles

Por ejemplo, resalta que las cosas ya estaban "muy mal" antes de Donald Trump y añade que su vuelta a la presidencia de Estados Unidos lo que ha hecho es "empeorarlas". De hecho, apunta que "todos los objetivos que se habían marcado, especialmente, pero no sólo, en clima no se están alcanzando". "Y eso no es por Donald Trump", apostilla.

Con todo, "si pensamos que el presidente de Estados Unidos es el problema, estamos perdiendo la oportunidad de un cambio real", subraya. Y aunque recalca que el impacto mayor de sus aranceles se dará en Estados Unidos, lo que más le preocupa es cómo las tariffs afectarán a las políticas de desarrollo.

Así, remarca que los países del cono sur a los que se les aplican estos aranceles masivos ya están experimentando problemas de desarrollo, de desigualdad o para transformar sus industrias de una manera moderna y sostenible.

En cuanto a Europa y Occidente, apunta que están provocando una guerra comercial, que también es autodestructiva. Por ello, argumenta que la respuesta no debe consistir simplemente en tomar represalias, sino en lo que ella denomina “la coalición de los dispuestos”.

Para explicar esto, menciona una carta que enviaron en el pasado marzo, “en un momento de incertidumbre y falta de liderazgo”, Pedro Sánchez (España), Lula da Silva (Brasil) y Cyril Ramaphosa (Sudáfrica). En ella defendían que era el momento de redoblar el multilateralismo y no causar aún más incertidumbre.

"Eso es lo que me interesa: ¿cómo podemos realmente empezar a formar coaliciones entre ciertos países BRICS y ciertos países europeos que estén dispuestos? Más España, menos Italia", agrega la economista.

Mariana Mazzucato, economista y directora fundadora del Instituto UCL para la Innovación y el Propósito Público (IIPP) del University College London (UCL), recibe el Premio de Economía Emilio Ontiveros. Fundación AFI Emilio Ontiveros

Mazzucato reconoce que no es “fan de los aranceles”, pero apunta que hay ciertos períodos en la historia en los que se aplicaron de forma inteligente. Ese fue el caso, por ejemplo, de Alexander Hamilton, quien introdujo estos gravámenes para proteger a las industrias de Estados Unidos y que crecieran y fueran más competitivas. Sin embargo, remarca que lo que ha hecho Trump es “destruir la estrategia industrial” que impulsó Joe Biden.

En este contexto, la economista incide en que “necesitamos instituciones públicas, pero no politizadas”. De hecho, añade que de nada sirve tener agencias públicas si cada vez que cambian los políticos tienen que empezar de nuevo.

Defensa

Algo que no pasó, sin embargo, en las instituciones relacionadas con la defensa, como la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA) de Estados Unidos. “Sabemos hacer lo militar, pero somos malos en salud y todo lo demás”, se lamenta.

Cuestionada por cómo se va a financiar el incremento del gasto en defensa en la UE, Mazzucato apunta que ella plantearía otra pregunta: "Si tenías el dinero, ¿dónde diablos estaba antes cuando decías que no había?". "Siempre hay dinero (...) Pretender que los gobiernos tienen presupuestos limitados es incorrecto", insiste.

En este sentido, considera que los nuevos conflictos bélicos (como los que se libran en Ucrania y Oriente Próximo) han puesto de relieve las mentiras de los gobernantes. "Si no hay dinero para el clima, no hay dinero para la guerra. Así que, por favor, dejen de mentir sobre esto", remarca.

A este respecto, incide en que cuando ha surgido una guerra, no se han escuchado frases como: "No podemos ir a Vietnam", "no podemos ir a luchar a la Segunda Guerra Mundial" o "lo siento, tenemos que esperar a los ingresos fiscales". "Pero para los problemas sociales, decimos que no hay dinero", incide.

Asimismo, Mazzucato también se pregunta qué se va a hacer con este aumento presupuestario e insta a que dentro del concepto de seguridad nacional tengan cabida no sólo la geopolítica, sino también lo energético, lo climático o lo sanitario.

Otro concepto en el que pone el foco es en la necesidad de evitar que se "gaste mal" el dinero y apuesta por hacerlo de forma inteligente y destinar esta inyección económica a proyectos que permitan expandir la capacidad productiva en toda la economía.

Votar con el estómago

Por otro lado, Mazzucato afirma que los problemas políticos de los países no le interesan porque esa es “la parte del teatro”. Lo relevante de esta situación es que la gente “está votando con el estómago”. Y “tienen razón al hacerlo”, sentencia.

“Si no puedes alimentar a tus hijos, si temes que una transición hacia la sostenibilidad, que suena bien para la izquierda, va a reducir tus salarios o dejarte sin trabajo, por supuesto que votas con el estómago. Y no eres estúpido. Es realmente malo, sea la izquierda o la derecha”, subraya.

Asimismo, muestra su preocupación por el aumento de la criminalidad entre los jóvenes y critica que ciertos

En este contexto, tampoco oculta su malestar con el “cortoplacismo” que existe actualmente tanto en el sector público, por los ciclos electorales, como en el sector empresarial, por la necesidad de crear valor para el accionista.

De hecho, afirma que la razón por la que fundó su instituto es por la necesidad de cambiar la mentalidad del servicio público, para que no trate de arreglar los fallos del mercado, sino que intente moldear y cocrear mercados con el sector privado. "De lo contrario, nunca nos libraremos del cortoplacismo", avisa.

Asimismo, preguntada por aquellos que ponen en duda el papel de las renovables en el sistema energético tras el apagón del 28 de abril, califica de "malvados" a quienes se aprovechan de cosas como un crimen, un apagón o una inundación para "perseguir una agenda política".

Sobre el sector energético, admite que a día de hoy es necesario un sistema con fuentes diversificadas y la nuclear debe formar parte de esta transición. "Ahora es imposible deshacerse de ella por completo, pero la estrategia a largo plazo no puede ser nuclear", avisa.

Y en este camino hacia un sistema cada vez más renovable (Mazzucato descarta que la nuclear sea una energía renovable) ve fundamental la innovación y el desarrollo tecnológico. Y también una buena planificación y una "estrategia global colaborativa".

Vivienda

En el caso del problema de la vivienda, Mazzucato defiende que la solución pasa por construir más casas, pero hacerlo de forma sostenible y en lugares donde se pueda crear comunidad. "La vivienda no es como un Rolls-Royce", sino un derecho como la salud, la educación y el agua, incide

La economista señala que este proceso debe hacerse de la mano del sector privado, pero asegurándose de que los beneficios que las empresas obtienen por ello no son excesivos.

De hecho, cree que la razón por la que países como España tienen un problema de vivienda es porque "han permitido que su mercado inmobiliario esté financiado por los bancos".

Por ello, considera necesario que existan regulaciones que impidan un comportamiento "usurero" por parte de las entidades financieras: "No puedes permitir que los bancos privados se beneficien de un sistema financiero público débil", subraya.

También defiende la existencia de bancos públicos como los que hay en Alemania o Brasil. "Por mi experiencia, en los países en los que existen buenos bancos públicos inevitablemente se permite que el sistema financiero privado domine según su propia lógica", incide. No obstante, añade que esto no es culpa de las entidades, sino de los Estados.

"No puedes decirle al sector financiero privado que debe preocuparse por la pobreza. Deben actuar como bancos, pero correctamente", añade la economista. Y eso no lo ve posible si no tienen un rival en el campo de juego: "El sistema financiero privado se convertirá en un mejor jugador si tiene un buen competidor, que es el sistema financiero público".