Yolanda Díaz ve "margen para negociar" la reducción de la jornada con Junts pese al 'no' de entrada de Puigdemont

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este martes que todavía hay "margen para negociar" con Junts la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial, pese al 'no' de entrada del líder de esta formación, Carles Puigdemont. Díaz interpreta esta negativa inicial del expresidente catalán -fugado en Bélgica desde octubre de 2017- precisamente como una estrategia negociadora.

"Esta norma está siendo negociada con muchas formaciones políticas y, sin lugar a dudas, está claro que hay margen para la negociación con Junts", ha asegurado Díaz tras participar en un acto en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. A su juicio, la presentación por parte del partido de Puigdemont de enmiendas de devolución contra el proyecto de Ley sobre reducción de la jornada "justamente tiene que ver con la posibilidad de negociación sobre la misma".

Durante una reunión con el grupo parlamentario de Junts en Waterloo, Puigdemont se quejó este lunes de que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende "imponer" una reforma "sin considerar el impacto que tendrá para el tejido productivo catalán, sin consenso, sin apelar al diálogo social, y que sólo representaría más costes para las empresas y cero beneficios para los trabajadores en términos de poder adquisitivo".

"¿Qué reforma es esta que a las empresas les cuesta más y un trabajador no gana más dinero?", protestó el expresidente catalán. Junts ya ha trasladado al Gobierno que, si el proyecto de ley sobre reducción de jornada no se modifica, no lo apoyará, lo que supondría que sería tumbado por el Congreso. "Ya les hemos dicho que así no", ha subrayado Puigdemont, que se marca como prioridad absoluta "salarios dignos".

"He escuchado al señor Puigdemont. Puigdemont, obviamente, lo ha dicho, lógicamente, como todas las formaciones políticas, para negociar. Y como saben, si de algo sabemos es de negociar y la voluntad es absolutamente toda. Por tanto, ahora no me toca hablar a mí, le toca trabajar al Congreso y a los diputados y, por supuesto, negociaremos como hacemos siempre", le ha replicado la vicepresidenta segunda al expresidente catalán.

Díaz ha querido además rebatir los argumentos de Puigdemont contra el proyecto de Ley, destacando en particular que "el coste de la implantación de la reducción de jornada es del 2,2%, la mitad que la subida del salario mínimo interprofesional en mi país". "Y le voy a dar otro dato. La productividad por hora trabajada en Cataluña duplica a la media española, se sitúa por encima del 4%", ha agregado.

En todo caso, la vicepresidenta segunda sostiene que "el Gobierno de España ha cumplido con su palabra". "Ya hemos aprobado la reducción de la jornada laboral, el derecho a la desconexión y la reforma del control horario. Nosotros hemos cumplido, hemos cumplido con 12 millones y medio de personas trabajadoras en nuestro país. Ahora la palabra la tienen las formaciones políticas del Congreso de los Diputados. Que no le tienen que hablar al Gobierno: le tienen que hablar a 12 millones y medio de personas de nuestro país. Que les digan lo que opinan", ha zanjado.