El FMI mejora dos décimas su previsión de PIB para España, al 2,5%, y prevé un impacto "limitado" de los aranceles

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha vuelto a revisar dos décimas al alza su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de España en 2025, en esta ocasión hasta el 2,5%. No obstante, la institución avisa de que la mayoría de los riesgos para la economía española son "a la baja" y cita dos en concreto: una nueva escalada de las tensiones comerciales y la fragmentación política interna.

Así lo recogen las conclusiones preliminares elaboradas por el personal técnico del FMI al término de una visita oficial (o "misión") a España, que elevan su estimación de crecimiento de la economía de nuestro país en 2025 del 2,3% previsto en enero hasta el 2,5%, aunque mantienen sin cambios las de 2026 en el 1,8%.

"La economía española ha tenido un sólido desempeño y se prevé que el crecimiento del PIB se mantenga significativamente por encima de la media de la zona euro a corto plazo, para luego desacelerarse gradualmente a medida que sus motores recientes se normalicen y se intensifique el envejecimiento demográfico", resume el FMI.

Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional avisa de que la mayoría de los riesgos para las perspectivas económicas de España "son a la baja". Así, detalla que un riesgo externo clave es una nueva escalada de las medidas comerciales, en especial las que involucran directamente a la Unión Europea (UE).

No obstante, en el escenario de base del personal técnico del FMI, el impacto adverso de la elevada incertidumbre en torno a las políticas comerciales y los aranceles anunciados por el gobierno estadounidense a principios de abril se verá contenido por la "limitada exposición comercial directa e indirecta" de España frente a EEUU.

Reuters La UE también decreta una pausa de 90 días en su contragolpe arancelario contra EEUU para negociar con Trump

A este respecto, en un encuentro virtual con la prensa sobre el Artículo IV para España 2025, Romain Duval, responsable de la misión del FMI en nuestro país, ha detallado que cualquier impacto que puedan tener los aranceles en la economía española será "contenido" por esa limitada exposición, que hará que le afecten menos que a otras economías europeas.

En este sentido, ha añadido que "esto no significa que España no se pueda ver afectada", pero en su caso que tendrá más que ver con cómo la incertidumbre internacional afecta al crecimiento económico. Aun así, Duval ha remarcado que esta previsión está hecha con los anuncios realizados a fecha de 2 de abril y no tiene en cuenta lo ocurrido a partir del día 8.

Riesgos internos

En el plano interno, la institución avisa de que la fragmentación política que existe en España podría impedir una respuesta fiscal si la reducción del déficit no llegara a cumplir los compromisos asumidos en el marco de gobernanza de la UE o si en el mercado surgieran inquietudes acerca de los riesgos soberanos en Europa.

A este respecto, añade que esa "elevada incertidumbre en torno a la política interna" es uno de los factores que la inversión en España se haya visto "reprimida" desde la pandemia de la Covid-19. De hecho, apunta que su comportamiento ha sido "más moderado" que el del consumo privado.

Otro riesgo detectado por el fondo está vinculado a la continua moderación de la inversión, debida, por ejemplo, a persistentes cuellos de botella en la oferta del sector de la construcción, la prolongada incertidumbre nacional e internacional o una ejecución de los fondos Next Generation más lenta de lo esperado.