Comienza la negociación de la quita de deuda autonómica: Andalucía es la única CCAA que tiene 'cita' por ahora

La quita de deuda autonómica entra en una nueva fase. Esta semana el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas comienzan a negociar qué tramos y cómo se van a condonar los 83.252 millones de euros anunciados por María Jesús Montero y calculados con su particular metodología, que ha sido criticada por los expertos en financiación autonómica e instituciones como la AIReF.

La primera y, por ahora, única región que tiene cita para esta reunión es Andalucía. Representantes del Ministerio de Hacienda y de la Junta se encontrarán este miércoles 26 de marzo para abordar los detalles de la quita de deuda autonómica de la región, una de las más elevadas que se barajan.

Por ahora, aunque estaba previsto que el orden de las reuniones estuviera regido por cuándo aprobó cada territorio su Estatuto de Autonomía, esta idea finalmente se ha desechado. Dependerá de la agenda de los territorios, a los que el Ministerio de Hacienda ya les ha pasado posibles fechas para los encuentros.

Entre ellas, la Comunidad de Madrid. Según ha podido saber este periódico, Hacienda ha ofrecido a la región reunirse en algún momento entre el 30 de abril y el 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid y marcado en rojo en la agenda política.

Pese a que las fechas ofrecidas no han gustado en la Comunidad de Isabel Díaz Ayuso, por ahora las autoridades de la región no contemplan no asistir a la cita.

Cabe recordar que esta serie de reuniones que va a celebrar Hacienda son técnicas y a ellas no está previsto que asistan ni la ministra ni los consejeros correspondientes.

En ellas, lo que se va a tratar son los detalles de la quita. Es decir, qué tramos se van a condonar (y, por tanto, qué intereses van a dejar de pagar las regiones) y cómo se va a gestionar esta operación en regiones que, como Madrid, no tienen deuda con el Estado.

En este caso, lo que se baraja es que el Estado asuma parte de la deuda privada de estas autonomías, pero está por ver cómo se formulará esta medida.

Una vez se resuelvan estas cuestiones de índole técnico, lo pactado entre Hacienda y las regiones se introducirá en el correspondiente anteproyecto de ley que aprobará el Consejo de Ministros y que se llevará a las Cortes.

En ellas se someterá al proceso parlamentario en el que para prosperar necesitará la mayoría cualificada de las cámaras (la mitad más uno). ¿La causa? Tal y como ha trasladado el departamento de María Jesús Montero, el texto tendrá que hacer modificaciones a una ley orgánica como la de Estabilidad Presupuestaria.

La negociación se va a producir en un momento de extrema debilidad parlamentaria para el Gobierno, en un contexto en el que ya se da por hecho que no habrá Presupuestos Generales del Estado para este 2025.

Pese a ello, se cuenta con que la norma esté aprobada por las Cortes antes de que acabe 2025. Una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Hacienda volverá a reunirse con las comunidades autónomas de forma bilateral para dar el paso final para la condonación de la deuda: que cada región acepte la quita con un convenio particular. Veremos si es posible llegar a este punto.