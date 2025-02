España quiere fondos europeos para defensa pero los frugales reclaman "decisiones difíciles" en el presupuesto nacional

Ante el escaso margen de maniobra presupuestario y político a nivel nacional, el Gobierno de Pedro Sánchez aboga por movilizar todos los instrumentos disponibles en la Unión Europea para financiar el fuerte aumento del gasto militar (hasta el 5% del PIB) que reclama Donald Trump.

Sin embargo, Alemania y el 'club de los frugales' -liderado por Países Bajos- replican que la solución no está en más deuda europea, sino en tomar "decisiones difíciles" en los presupuestos nacionales para priorizar la inversión en defensa en detrimento de otras partidas, como pensiones o gasto social.

El debate sobre cómo pagar la nueva carrera armamentística desencadenada por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y el regreso de Trump a la Casa Blanca ha monopolizado la agenda de la reunión mensual del Eurogrupo y del Ecofin celebrada en Bruselas.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció la semana pasada en la conferencia de Múnich que propondrá activar la 'cláusula de escape' prevista en las nuevas reglas de disciplina fiscal con el fin de excluir el gasto en defensa de los límites de déficit público. Bruselas todavía no tiene claro cómo se haría esto en la práctica y espera concretarlo "en las próximas semanas".

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha celebrado que el Ejecutivo comunitario esté dispuesto a estirar al máximo la flexibilidad del Pacto de Estabilidad. "Es uno de los elementos esenciales para avanzar", asegura.

También ha dejado claro que la prioridad para el Gobierno de Sánchez es que cualquier esfuerzo nacional se vea complementado con "un apoyo desde Europa". "Estamos hablando de un bien (la defensa) que concierne al conjunto de los europeos y que tiene que tener un punto de financiación también europeo", ha insistido.

En concreto, Cuerpo apuesta por utilizar al máximo la potencia de fuego del Banco Europeo de Inversiones (BEI), cuya presidenta es su antecesora en el cargo, Nadia Calviño.

El ministro de Economía ha sugerido también movilizar el fondo de rescate (MEDE) que se creó durante la crisis de deuda para rescatar a países en quiebra, y que se utilizó para el rescate bancario de España en 2012, que cuenta con una dotación de 400.000 millones de euros. Finalmente, España defiende una nueva emisión de deuda conjunta europea, siguiendo el modelo de los fondos Next Generation.

España está ahora mismo en última posición en gasto en defensa entre los 32 países aliados, ya que apenas dedicó el 1,28% del PIB en 2024.

El Gobierno de Sánchez choca con una doble limitación a la hora de incrementar la inversión militar a la velocidad que exige Trump: no sólo su elevado nivel de deuda pública, sino también la oposición frontal de su socio de coalición Sumar y del resto de sus aliados parlamentarios. De ahí la insistencia de Cuerpo por buscar soluciones europeas.

"Hemos hablado del BEI, pero también de una institución clave como es el MEDE. Y luego hay una tercera pata que va a ser también fundamental a la hora de financiar proyectos en el ámbito de la defensa, que es un bien público europeo. Y es la pata de la financiación conjunta, la financiación común, que también tendrá que ser relevante", sostiene el ministro de Economía.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, conversa con el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, durante la reunión de este lunes en Bruselas Unión Europea

"Tenemos que ser capaces, como dicen los ingleses, de pensar out of the box. De pensar en instrumentos o capacidades que tenemos a nuestra disposición para ampliar la capacidad de financiación en gastos tan importantes como los gastos en defensa.

Utilizar el pool de dinero que tiene a su disposición el MEDE para, en este caso por ejemplo, proveer garantías de financiación en materia de defensa u otros usos", ha relatado Cuerpo.

A juicio del ministro de Economía, "hay espacio para que la UE aumente su endeudamiento". "La deuda común europea apenas está en el 2,5% del PIB de la UE, es decir, son cifras que aún son muy pequeñas si comparamos con otros países o con otras jurisdicciones. Aquí, además lo que los propios mercados esperan o incluso desean es que haya una mayor emisión, una mayor liquidez por parte de este activo seguro europeo", ha argumentado.

La propuesta de Cuerpo choca con la oposición frontal de Alemania y los 'frugales', como se ha vuelto a poner de relieve en el Eurogrupo de este grupo. El ministro alemán de Finanzas, Jörg Kukies, asegura que esta posibilidad ni siquiera está en el debate.

Eurobonos

"No se trata de eurobonos, no se trata de una financiación común europea. Se trata de modificar las reglas europeas de forma limitada para permitir que se cumplan los nuevos objetivos de gasto en defensa a nivel nacional", ha asegurado.

"No creo que más endeudamiento común, más deuda, sea el camino a seguir para Europa. Necesitamos reforzar la seguridad, pero también una economía sólida y una moneda fuerte. Más deuda no es el camino a seguir", ha dicho por su parte el ministro de Finanzas de Países Bajos, Eelco Heinen.

A diferencia de Alemania, que sí apoya (aunque con matices) la propuesta de Von der Leyen de excluir el gasto en defensa del cómputo del déficit, Países Bajos o Suecia también tienen muchas dudas sobre esta solución.

"Somos escépticos sobre la posibilidad de establecer excepciones para determinadas categorías de gasto si eso pone en riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas. Lo más importante es lograr más crecimiento porque eso crea más margen para el gasto y también hay que priorizar (el gasto en defensa en los presupuestos)", explican fuentes diplomáticas.

"Para encontrar espacio presupuestario, para aumentar el gasto en defensa y en nuestra seguridad colectiva, hay que tomar decisiones difíciles en los presupuestos. Eso no es fácil, lo reconozco, pero debe hacerse porque el dinero no es gratis y lo que se gasta en una cosa no puede gastarse en otra", ha zanjado el ministro de Finanzas holandés.