El Eurogrupo reclama a Francia que ponga sus cuentas públicas en orden pero no ve riesgo de una nueva crisis de deuda

Aunque no figuraba en la agenda oficial, la profunda crisis presupuestaria y política que vive Francia -con un déficit público fuera de control y sin un Gobierno capaz de adoptar medidas correctivas- se ha convertido en la auténtica protagonista de la reunión mensual de ministros de Economía de la eurozona. El 'elefante en la habitación' que asusta a todo el mundo, pero del que nadie quiere hablar demasiado por miedo a agravar el problema.

Aun así, el Eurogrupo pide a las autoridades francesas que encuentren una salida tras la caída del Gobierno de Michel Barnier y que tomen medidas cuanto antes para poner en orden sus cuentas públicas. En todo caso, tanto la Comisión de Ursula von der Leyen como los ministros descartan un contagio generalizado de la crisis francesa al resto de la eurozona que pueda provocar una nueva crisis de deuda como la que tuvo lugar entre 2010 y 2015.

"Ha habido una evolución muy grave de las finanzas públicas en Francia y eso también nos preocupa a nosotros en la Unión Europea y en la eurozona. No obstante, tengo un gran respeto por el trabajo de los diputados en Francia y tengo plena confianza de que en el futuro los dirigentes de Francia encontrarán la forma de hacer progresos en situar sus finanzas públicas en una senda sostenible", ha dicho el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe.

Por su parte, el comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis, ha dicho que el equipo de Ursula von der Leyen está siguiendo "muy de cerca" la situación en Francia y el proceso de formación de un nuevo Gobierno. "Hay problemas de sostenibilidad fiscal en Francia y es importante que Francia mantenga el rumbo en materia de ajustes y de poner el déficit y la deuda en una trayectoria descendente", ha señalado el comisario de Asuntos Económicos.

Francia es el tercer país de la UE con una deuda pública más alta (109,9% al final de 2023), sólo superado por Grecia e Italia. Además, se espera que el déficit público registre un fuerte aumento este año, desde el 5,5% en 2023 hasta el 6,2%, según las previsiones de Bruselas. Un desfase que se debe a que la recaudación tributaria aumentó muy por debajo de la actividad económica y al alto crecimiento del gasto público, especialmente de los Gobiernos locales.

Para 2025, el Gobierno de Barnier había introducido un ajuste considerable en su proyecto de presupuestos, que incluía medidas para aumentar los ingresos por valor de 21.600 millones de euros (0,7% del PIB) y recortes del gasto por valor de 12.000 millones (0,4%).

La Comisión Europea dio su aprobado al plan francés, pero Barnier no logró suficientes apoyos en la Asamblea Nacional y su caída significa que el nuevo Ejecutivo tendrá que empezar desde cero. En los últimos días, la prima de riesgo de Francia ha llegado a superar por primera vez la de Grecia.

"Ahora corresponde a la Comisión examinar los planes de Francia y espero que la Comisión sea tan estricta con Francia como lo ha sido conmigo", ha dicho el ministro de Finanzas holandés, Eelco Heinen, cuyo plan de ajuste plurianual ha sido tumbado por Bruselas.

"Todos tenemos medidas que tomar y eso no solo redunda en interés de Francia, sino también de la eurozona en su conjunto. Había un Gobierno que estaba dispuesto a hacerlo, pero que ha tenido problemas a la hora de encontrar apoyo político para ello. Ahora corresponde a los franceses escoger qué camino tomar, pero yo me dirijo a la Comisión y espero que sean tan duros on Francia como lo han sido conmigo", ha insistido el ministro holandés.

Aun así, el Eurogrupo descarta un efecto contagio de la crisis francesa al resto de la eurozona, como sí ocurrió durante la crisis de deuda. "La economía de la eurozona está demostrando ser resiliente pese a los shocks económicos consecutivos. Nuestras previsiones de otoño muestran que esperamos un fortalecimiento de la economía de la eurozona el año que viene. Pero al mismo tiempo tenemos muchos desafíos estructurales y por eso esta Comisión está muy centrada en fortalecer la competitividad y la prosperidad de Europa", ha dicho Dombrovskis.

"La eurozona es hoy mucho más robusta y resiliente que hace 15 o 20 años. Y eso es Gracias a la experiencia y las lecciones que aprendimos en las crisis anteriores y de los instrumentos que se crearon. Yo creo que la eurozona tiene la fortaleza y la confianza necesarias para no dejarse arrastrar por crisis que puedan surgir incluso en países grandes e importantes como Francia", sostiene el ministro portugués de Finanzas, Joaquim Miranda.

"Confío en que Francia encontrará en su sistema político y constitucional soluciones estables de Gobierno y soluciones que permitan ir mejorando su situación presupuestaria y su situación de deuda pública", ha zanjado Miranda.