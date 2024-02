El campo exige a Europa soluciones concretas a sus problemas, aunque reconocen que ya hay cambios

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG, y UPA se manifiestan este lunes en Madrid para exigir soluciones concretas a los problemas del campo. Aunque han mantenido todavía un duro tono contra el Gobierno y contra las políticas de la Unión Europea, reconocen ya un cambio en el discurso de España y Bruselas que acerca posiciones.

"Pasado mañana seguro que nos llaman, pero no firmaré nada que la junta directiva Asaja me diga que sí. Esto no está para hacer promesas para mañana, tienen que concretar", ha afirmado Pedro Barato, presidente de Asaja, frente a la oficina de la Comisión Europea, en España, en el madrileño paseo de la Castellana.

La manifestación comenzó a primera hora de la mañana frente al Ministerio de Agricultura, en las inmediaciones de la estación de Atocha, y ha llegado a su destino, esa sede europea, alrededor de las 14 horas. Allí, los líderes de las tres organizaciones han realizado declaraciones en defensa de su sector.

Miguel Padilla, secretario general de COAG, ha señalado que "a partir de ahora, tienen que legislar con la realidad del campo". Una de las quejas de los agricultores y ganaderos es, precisamente, que se ha legislado "de espaldas" a ellos. Con todo, Padilla ha apuntado que tiene "esperanzas" en lo que salga de la reunión de ministros de Agricultura que está teniendo lugar este lunes en Bruselas.

Eso sí, ha señalado, "el Ministerio (de agricultura) no se puede ir de rositas", y ha demandado "un giro de 180 grados". En este sentido, ha adelantado que esperan recibir mañana una respuesta del ministro de Agricultura, Luis Planas, para concretar las medidas que este anunció a las organizaciones hace dos semanas.

Las reivindicaciones del campo giran en torno a tres ejes: simplificación de la Política Agraria Común (PAC), que consideran que exige burocracia innecesaria; revisión de la política comercial de la UE, ya que entienden que los productos que llegan de terceros países ejercen una competencia desleal; y mayor control sobre la Ley de la Cadena Alimentaria para no vender a pérdidas.

"Nos invaden los países de fuera", ha asegurado Padilla, que lo ha ejemplificado con su propia situación. Según el líder de COAG, de países como Perú o Senegal llegan hortalizas iguales que las suyas y eso le "arruina".

Manifestantes frente al Ministerio de Agricultura

Por su parte, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha coincidido en este extremo: "o tenemos todos las mismas condiciones o esto es una ruina". Según él, los legisladores "se han equivocado, y lo tienen que reconocer", algo que ya está sucediendo, ha celebrado. Según ha afirmado, la Ley de la Cadena Alimentaria ya está permitiendo que sectores como el lácteo o el del aceite hayan dejado de vender a pérdidas.

"¿Pero por qué no ocurre lo mismo en el de las frutas o los cereales? Porque no quieren, ganan mucho dinero", ha criticado. Por esto, considera que debe irse más allá en el control de la cadena de valor de la alimentación.

Muñecos e insultos

Fuera de la organización, algunos manifestantes que portaban un gran letrero con el nombre de las organizaciones agrarias tachado, han quemado dos muñecos de paja con fotos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también de Luis Planas. Todo al tiempo que coreaban insultos contra ambos, en especial contra el líder socialista.

"Vete a Marruecos, Pedro Sánchez" ha sido una de las proclamas coreadas por un grupo de manifestantes que se ha acercado al cordón policial que había frente a la oficina de la Comisión Europea. Los agentes de la Policía Nacional no han tenido que intervenir.

Muñecos de paja con las imágenes de Pedro Sánchez y Luis Planas, quemados por los manifestantes

El despliegue policial incluía más de veinte furgones, si bien la concentración en ese punto del paseo de la Castellana ha discurrido sin incidentes. Por su parte, los agricultores contaban con unas decenas de tractores.

