Pedro Sánchez plantea a las grandes empresas reformar el modelo económico otorgando un mayor papel al Estado

El Gobierno continúa su campaña diplomática para enterrar el hacha de guerra con las grandes empresas españolas. Pedro Sánchez ha aprovechado para ello el Foro de Davos, donde se ha reunido con numerosos directivos y empresarios tanto españoles como de otras nacionalidades. Sin embargo, el presidente del Ejecutivo ha ido más allá y ha usado este escenario para promover un cambio de modelo económico en el que el Estado tendrá un papel más activo. Al mismo tiempo, reclama más colaboración del sector privado.

El presidente del Gobierno defendió ante los líderes reunidos en la localidad suiza "trabajar juntos para construir una nueva prosperidad. Un nuevo triángulo virtuoso formado por el sector privado, el Estado y la sociedad civil que nos permita garantizar la prosperidad económica, aumentar el bienestar y la igualdad y asegurar la sostenibilidad medioambiental para todos y en todo el mundo".

Estas bases para un nuevo modelo económico las planteó en su intervención individual en el Foro Económico Mundial. En ella defendió que "no nos traguemos los viejos postulados neoliberales que presentan al Estado como un ente puramente extractivo que no genera valor", apostando por darle un papel más activo en la economía a la Administración.

[Sánchez, a los líderes en Davos: "Sus empresas no son nada sin la democracia que las sustenta"]

"Ustedes saben que las empresas necesitan a los gobiernos para innovar y crecer", ha reclamado a los empresarios. "Y que si las compañías no trabajan juntas, si no alinean sus intereses con los de la sociedad en su conjunto, no podremos superar los grandes retos de nuestro tiempo. Y esto repercutirá en sus empresas".

De ahí que reclamara a los directivos "tender puentes, potenciar sinergias y

establecer nuevas formas de colaboración público-privada. El Gobierno de España es su aliado".

¿Significa esto que el Estado va a optar por un papel más activo e intervencionista en el marco de esta alianza? Sánchez no ha sido explícito respecto a esto, pero en entrevistas previas sí ha puesto como ejemplo las acciones del Gobierno en Telefónica e Indra.

En el caso de la 'teleco' (la SEPI tiene el mandato de comprar hasta el 10% de la compañía), el presidente argumentó la entrada en su accionariado "para reforzar y fortalecer todos los asuntos relacionados con la ciberseguridad".

Lo hizo en una entrevista en Bloomberg TV y en ella indicó que esta iniciativa es, ni más ni menos, "una relación público-privada con el fin de hacer frente común a estos desafíos, junto con Telefónica en este caso". En concreto, dijo, el reto de la ciberseguridad.

Respecto a Indra, donde el Estado está presente con más del 20% del accionariado, reivindicó la intención de "ser más grandes y transformar la industria de Defensa en España. Creo que podemos obtener muchos beneficios y aprovechar nuestros activos".

Encuentro de Pedro Sánchez con los empresarios del Ibex que han acudido a Davos

Cabe recordar que el Gobierno considera los sectores de Telefónica e Indra (digital y defensa) como estratégicos. Y el papel de ambas compañías clave para la autonomía estratégica española.

Se trata de una consideración que también se comparte sobre el sector energético, ámbito en el que el Ejecutivo ha vuelto a desplegar el escudo antiopas. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, ya ha confirmado que se estudiará la compra del 20% de Naturgy por parte de BlackRock y cómo puede afectar a los intereses españoles.

¿Significa esto que el Estado entrará en la compañía, como ha ocurrido en el caso de Telefónica tras la llegada de la saudí Stc a su accionariado? Este extremo ni se plantea por ahora, aunque se trata de una posibilidad que en el sector empresarial no se descarta, como ya ha informado este periódico.

Por otro lado, Davos ha servido para que Pedro Sánchez mantenga y sostenga su agenda de encuentros con grandes líderes empresariales, tanto internacionales como españoles.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con Bill Gates Moncloa

Tras una serie de reuniones en las que se ha encontrado con Christian Bruch, responsable de Siemens Energy; Bill Gates; Kent Walker, presidente de Asuntos Globales de Alphabet (Google); Takahito Tokita, CEO de Fujitsu, o Paul Hudson, CEO de Sanofi, el presidente del Gobierno celebró una mini cumbre con empresarios españoles.

Entre ellos algunos nombres muy esperados como Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, o Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, y que en los últimos años han tenido enconadas polémicas con el Gobierno de coalición.

Una cita en la que, según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, reinó la cordialidad, y en la que tuvieron ocasión de intercambiar impresiones acerca de la evolución del Foro de Davos. También sobre previsiones económicas y los retos que plantea la Inteligencia Artificial.

A la convocatoria también acudieron Francisco Reynés (Naturgy), Martin Wetselaar (Cepsa), Josu Ion Imaz (Repsol), José María Álvarez Pallete (Telefónica), Héctor B. Grisi Checa (Santander), José Manuel Entrecanales (Acciona), Onur Genç (BBVA), Carlos Torres (BBVA) y José Luis Blanco (Nordex).

Ana Botín (Santander), que tenía otra compromiso a la misma hora, se acercó a saludar al presidente del Gobierno antes de que comenzase una cita de ambiente distendido, según indican fuentes conocedoras de su contenido.

En el encuentro, en que también participaron los ministros Carlos Cuerpo, José Manuel Albares y José Luis Escrivá.

Sigue los temas que te interesan