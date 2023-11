Calviño niega que la sede europea a la que aspira Madrid sea moneda de cambio para la presidencia del BEI

El Gobierno de Pedro Sánchez no renunciará a la candidatura de Madrid para convertirse en la sede de la futura Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés) como moneda de cambio para garantizar que Nadia Calviño sea elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Al menos así lo ha asegurado la vicepresidenta primera en funciones, que sostiene que "se trata de dos procesos que no tienen relación y que desde el punto de vista del Gobierno de España no tienen que conectarse en absoluto".

El proceso de elección del nuevo presidente del BEI continua totalmente bloqueado cuando apenas queda mes y medio para que concluya el mandato del actual titular, el alemán Werner Hoyer. De hecho, no se espera ninguna decisión durante el Eurogrupo y el Ecofin que se celebran esta semana en Bruselas, los penúltimos del año.

Aunque sólo hay dos candidatas con posibilidades reales (la propia Calviño y Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión y azote de los gigantes digitales estadounidenses), el resto de los aspirantes no aceptan retirarse. En la carrera continúan además el italiano Daniele Franco, exministro de Finanzas del BEI; y la polaca Teresa Czerwinska; y el sueco Thomas Östros, que ya son vicepresidentes del Banco.

[España presenta formalmente en Bruselas la candidatura de Madrid para acoger la Autoridad contra el Blanqueo]

Con cinco candidatos en liza es imposible alcanzar la exigente mayoría cualificada requerida: la ganadora debe lograr el apoyo del 68% del capital del banco y de al menos 18 Estados miembros. De ahí que el debate en Bruselas se centra en qué compensaciones se podrían ofrecerse a los perdedores.

El Gobierno de Giorgia Meloni no se juega nada con la candidatura de Franco (que al fin y al cabo viene de una etapa anterior) y sí que ha apostado fuerte por lograr la sede de la AMLA para Roma. Por su parte, el Brussels Playbook de Politico, el blog más influyente de Bruselas, ha publicado que el Gobierno de Emmanuel Macron exige la sede de la AMLA para París a cambio de apoyar a Calviño en el BEI. Un premio al que también aspira Fráncfort.

"El Gobierno de España ha estado desde el primer momento comprometido con la presentación de la candidatura de Madrid. Creemos que España tiene ventajas muy importantes. Tenemos una Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo muy respetada a nivel internacional", ha dicho Calviño a su llegada a la reunión del Eurogrupo.

La candidatura cuenta con el respaldo del Gobierno de España, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid y fue presentada oficialmente este miércoles en la Eurocámara por el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo; el director general de Economía de la Comunidad de Madrid, Juan Manuel López Zafra, y el director general de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Madrid, José Francisco Herrera.

El ministro de Finanzas de Bélgica, Vincent Van Peteghem, que dirige el proceso de elección del nuevo presidente del BEI en su calidad de presidente del Consejo de Gobernadores, ha mostrado su inquietud por la situación de bloqueo y ha vuelto a pedir a los grandes accionistas (es decir, Alemania y Francia) que hagan público a qué candidata apoyan.

"Los grandes accionistas deberían dejar clara su posición y hasta ahora no lo han hecho. Pero estoy convencido de que una vez que lo hagan podremos avanzar rápidamente", ha dicho Peteghem. A su juicio, un retraso en la elección del sucesor de Hoyer sería perjudicial para la credibilidad del BEI y de la UE. "Es urgente tomar una decisión, el tiempo se acaba", ha insistido.

También Calviño cree que el nombramiento del nuevo presidente del BEI debería completarse antes del 31 de diciembre. "Sólo puedo repetir que la candidatura de España es fuerte y que tenemos fuertes apoyos", ha zanjado.

