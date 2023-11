Descubre qué es el FLA y cuáles son las comunidades autónomas más endeudadas

El acuerdo firmado entre ERC y el PSOE el pasado jueves, por el que Pedro Sánchez acabará teniendo el voto afirmativo de los republicanos en su investidura, tiene como uno de sus puntos fuertes la condonación de parte de la deuda de Cataluña con el Estado.

En concreto, dicha condonación es del 20% del total de dicha deuda. Es decir, 15.000 millones de euros. A esa cantidad habría que añadir otros 1.300 millones que Cataluña no tendrá que pagar en concepto de intereses.

Este dinero prestado a Cataluña procede de lo que se conoce como Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Un ‘perdón’ que se extenderá a otras comunidades autónomas, aunque no será para todas igual, sino que se determinará caso por caso según las pérdidas que tuvieron a raíz de la crisis de 2008.

¿Qué es el FLA?

El Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) es una línea de créditos que nació en 2012 cuando era presidente del Gobierno Mariano Rajoy y, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. Su finalidad no fue otra que dar respuesta la crisis económica que por aquel entonces atravesaba España.

Por eso, su objetivo fue que debido a la mala situación económica, las comunidades autónomas no tuvieran que acudir a los mercados, corriendo el riesgo de que, más adelante, no pudieran hacer frente a su deuda. Es decir, que su meta no fue otra que dotar a las CCAA de financiación y que, en caso de impagos, la deuda fuese contraída con el Estado, y no con una entidad de mercado.

El FLA depende del Instituto de Crédito Oficial (ICO), organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Con este dinero, las CCAA deben saldar la deuda contraída con entidades financieras o, en otro caso, hacer frente a pagos pendientes a proveedores.

Entre las ventajas del FLA para las CCAA, cabe destacar que el interés que pide el Estado a las mismas es menor que cualquier otro que pudieran encontrar en el mercado.

¿Todas las CCAA están acogidas al FLA?

La respuesta es que no. De las 17 comunidades autónomas, hay tres que no están acogidas al FLA: Comunidad de Madrid, País Vasco y Navarra. El resto sí.

En ese año 2012, fueron nueve las CCAA que pidieron ayuda financiera al Gobierno. Por este orden, fueron Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Asturias, Baleares, Murcia, Castilla-La Mancha, Cantabria y Canarias. Después se unieron Castilla y León, Extremadura, Aragón, Galicia y La Rioja.

¿Cuáles son las CCAA más endeudadas?

Durante los tres primeros años de vida del FLA, hasta un total de nueve CCAA percibieron dinero. En total, unos 60.000 millones de euros. Y, a día de hoy, todos los territorios están endeudados con el Estado (salvo las tres excepciones antes reseñadas).

En cabeza, Cataluña: 73.100 millones de euros. La ‘medalla de plata’ es para la Comunidad Valenciana (48.344 millones de euros) y el ‘bronce’ para Andalucía (25.409 millones). Les siguen Castilla-La Mancha (11.363 millones), Murcia (10.286 millones), Aragón (5.053 millones), Baleares (4.916 millones), Cantabria (3.090 millones), Galicia (2.759 millones), Extremadura (2.494 millones), Castilla y León (1.966 millones) y Canarias (1.294 millones).

En la parte baja de la tabla, y con una deuda por debajo de los 1.000 millones de euros, están Asturias (858 millones) y La Rioja (805 millones).

