Bruselas teme que España sea incapaz de gastar todos los Next Gen y reclama reforzar la gestión administrativa

La Comisión de Ursula von der Leyen teme que España sea incapaz de gestionar y gastar todos los fondos Next Generation que tiene adjudicados de aquí a 2026, el plazo máximo para terminar de ejecutarlos. Y reclama al Gobierno que refuerce la capacidad administrativa si no quiere perder el dinero.

Además de los 69.500 millones de euros en subvenciones aprobados en 2021 (de los que ya se han desembolsado 37.000 millones), el Gobierno de Pedro Sánchez acaba de solicitar otros 95.000 millones de financiación, en su mayoría créditos blandos.

Esta petición, que se envió a Bruselas el pasado 7 de junio, todavía está siendo evaluada por el Ejecutivo comunitario, pese a que ya ha vencido el plazo legal (dos meses más uno extra que pidió el Gobierno) para emitir un dictamen.

[España recibe el tercer pago de 6.000 millones de fondos Next Gen tras el aval de los 27]

La Comisión resta importancia al retraso y la vicepresidenta Nadia Calviño asegura que espera una respuesta en las próximas semanas. El cuarto pago por valor de 10.000 millones de euros, que se tendría que haber solicitado antes del verano según el calendario pactado con Bruselas, también se ha retrasado indefinidamente por la convocatoria de elecciones anticipadas.

A todo ello hay que sumar que España tiene adjudicados 37.300 millones de fondos estructurales para el periodo 2021-2027.

"La implementación del plan de recuperación de España ha avanzado bien hasta el momento, aunque se enfrenta a algunos desafíos de aquí en adelante", avisa el Ejecutivo comunitario en su segundo informe anual sobre la puesta en práctica de los fondos Next Generation publicado este martes.

"Si bien España ha estado entre los Estados miembros más adelantados en la ejecución del plan, ahora se espera que lo revise para duplicar su tamaño. Esto debería ir acompañado de una capacidad administrativa reforzada y suficiente con el fin de garantizar la absorción efectiva y eficiente de los fondos de recuperación y resiliencia y de otros fondos nacionales y de la UE disponibles", reclama el informe.

Durante la presentación de sus últimas previsiones económicas la semana pasada, el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, pidió a las autoridades españolas que multipliquen los esfuerzos para evitar cualquier retraso en la ejecución de los fondos Next Generation, incluso en el actual contexto de incertidumbre política y falta de Gobierno.

"Está claro que tenemos que trabajar muy duro para evitar cualquier retraso en la ejecución del plan de recuperación. Pero me he reunido recientemente con el Gobierno español y me han comunicado que, pese a esta situación, están plenamente comprometidos en evitar cualquier retraso", dijo Gentiloni en respuesta a una pregunta de EL ESPAÑOL-Invertia.

"Según los datos publicados por las autoridades españolas, las inversiones apoyadas por el plan de recuperación avanzan bien, y el 76% de los más de 50.000 millones de financiación de Next Generation presupuestada en 2021 y 2022 se había comprometido para finales de 2022. Un total de 20.600 millones se transfirió a las regiones para implementar inversiones", señala el informe de Bruselas.

Sigue los temas que te interesan