El BCE acerca el final de las subidas de tipos pero Lagarde advierte: "No podemos decir que hayan llegado al pico"

Los tipos de interés pueden haber alcanzado su pico, pero no hay que darlo por sentado. A pesar de que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha dejado entrever este jueves que la de hoy podría ser la última subida de los tipos de interés, Christine Lagarde, su presidenta, ha afirmado en rueda de prensa que no se puede dar por sentado que los tipos hayan alcanzado ya su pico.

Este jueves el Consejo de Gobierno del BCE ha decidido elevar los tipos de interés 25 puntos básicos, hasta situarlos en el 4,5%, en la que ha sido una de las reuniones más difíciles de su Consejo de Gobierno. Se trata de su nivel más alto desde mayo de 2001.

Eso en cuanto al tipo general, pues la facilidad marginal de crédito (lo que pagan los bancos por la financiación a un día) aumenta al 4,75%, mientras que la facilidad de depósito (la remuneración a las entidades por aparcar su dinero en Fráncfort) se incrementa hasta el 4%, su nivel más alto desde el lanzamiento del euro en 1999.

El comunicado en el que el BCE ha dado a conocer esta decisión de política monetaria, que más tarde ha subrayado Lagarde, parece apuntar al final de la subida de los tipos de interés, al menos durante un tiempo.

"Basándonos en la evaluación actual, el Consejo de Gobierno considera que los tipos de interés clave del BCE han alcanzado niveles que, de mantenerse durante un tiempo suficientemente largo, harán una contribución sustancial a la vuelta de la inflación al objetivo", reza el comunicado, como ha reiterado Lagarde.

Alcanzar el pico

Sin embargo, ella misma ha dejado claro durante la rueda de prensa posterior que no se puede afirmar que los tipos de interés hayan alcanzado su pico. Y es que el Consejo de Gobierno va a continuar prestando atención a los datos para determinar qué nivel de los tipos de interés es adecuado para asegurar su objetivo y cuánto tiempo será necesario mantenerlos en un nivel restrictivo. "El foco va a estar más en la duración, pero no podemos decir, porque no lo podemos decir ahora mismo, que estamos en el pico", ha señalado Lagarde.

En todo caso, la presidenta del BCE ha manifestado en varias ocasiones que los tipos de interés continuarán altos durante algún tiempo. "Las decisiones futuras del Consejo de Gobierno se asegurarán que los tipos de interés clave del BCE estén en niveles suficientemente restrictivos por el tiempo que sea necesario", indica el comunicado y ha recordado Lagarde durante la rueda de prensa.

"Sólida mayoría"

La de esta semana ha sido una de las reuniones más difíciles para los miembros del Consejo de Gobierno del BCE debido a la división interna que existía sobre la pertinencia de elevar los tipos de interés una vez más o mantenerlos.

Según ha explicado Lagarde, todo el Consejo ha revisado la ingente cantidad de datos y análisis facilitados por sus equipos para contar con el máximo de "inteligencia, números y análisis".

"Al final de esta mañana concluimos que compartíamos el análisis en relación con el PIB, la inflación y la anticipación y, obviamente, algunos miembros no llegaron a la misma conclusión", ha reconocido.

Según ha contado, "algunos gobernadores" habrían preferido pausar las subidas de los tipos de interés para tener "más certeza" sobre el impacto de las anteriores subidas de los tipos en la economía. Sin embargo, "ha habido una sólida mayoría de gobernadores" que han estado de acuerdo en elevar el precio del dinero una vez más.

