Alemania se enroca y presiona para que Bruselas no relaje las reglas de déficit y deuda como pide España

Alemania se enroca en su rechazo a relajar las reglas presupuestarias de la UE, como ha planteado la Comisión de Ursula von der Leyen. El ministro alemán de Finanzas, el liberal Christian Lindner, sostiene que la propuesta de Bruselas (que se basa en planes individualizados de reducción del déficit y la deuda a medida de cada Estado miembro) supone "entrar en un continente desconocido" y debe modificarse "en cuestiones esenciales" si quiere contar con el visto bueno de Berlín.

La intransigencia de Lindner pone en riesgo el ambicioso calendario que se ha fijado la presidencia sueca de la UE. Estocolomo pretende cerrar un acuerdo político sobre la reforma del pacto de Estabilidad en el próximo Ecofin de marzo o, como muy tarde, en la cumbre de líderes europeos que se celebrará los días 23 y 24 del mes que viene. Inmediatamente después, el Ejecutivo comunitario pondrá sobre la mesa las propuestas legislativas para concretar los cambios.

"Nos estamos acercando a la hora de la verdad", ha dicho este martes el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis. El acuerdo es imprescindible porque las reglas presupuestarias (suspendidas desde el estallido de la pandemia en 2020) volverán a aplicarse en 2024. Y los gobiernos europeos necesitan saber a qué atenerse a la hora de elaborar los programas de estabilidad que tienen que enviar a Bruselas en abril o los presupuestos para el año que viene. Además, la Eurocámara, cuyo mandato concluye en 15 meses, debe ratificar la reforma.

[La reforma del Pacto de Estabilidad de Von der Leyen contenta a España y Francia pero enerva a Alemania]

La vicepresidenta primera y responsable de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, es de las que más presiona para acelerar la relajación del Pacto de Estabilidad. España lo considera "urgente" y reclama al Ejecutivo comunitario que "presente cuanto antes un proyecto legislativo para que podamos avanzar lo máximo posible durante la presidencia sueca y podamos culminar este expediente si es posible durante la presidencia española", durante el segundo semestre de 2023. Volver a aplicar las viejas reglas significaría estrangular la recuperación tras la pandemia y la guerra de Ucrania.

Pero el ministro alemán de Finanzas (con el que Calviño se reunió el lunes en Bruselas para hablar precisamente de esta cuestión) asegura que aún "estamos al principio del intercambio de ideas". "Para Alemania es esencial que volvamos lo antes posible a unas finanzas públicas sostenibles y saneadas. Necesitamos sendas creíbles y fiables para la reducción de los déficits y de la ratio de deuda en la UE", ha dicho Lindner en el Ecofin de este martes.

Bundesfinanzminister @c_lindner sprach heute in Brüssel nach der Sitzung der #Eurogruppe mit seiner 🇪🇸 Amtskollegin @NadiaCalvino über die #EU-Fiskalregeln und die Steigerung der EU-Wettbewerbsfähigkeit. #Europe pic.twitter.com/tTcGjX0nNW — Bundesministerium der Finanzen (@BMF_Bund) February 13, 2023

"Es obvio que la situación ha cambiado. Tenemos que hacer frente a una deuda más alta tras la pandemia y la guerra energética con Rusia y por eso debemos reajustar el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (...) Necesitamos inversiones privadas y públicas para la transición verde, pero eso no es una excusa para evitar reformas estructurales en nuestras economías. Así que estamos abiertos a una mayor flexibilidad a medio plazo, pero necesitamos sendas fiables para la reducción de la deuda y el déficit", ha insistido.

Lo cierto es que Alemania está bastante sola en el debate sobre las reglas presupuestarias de la UE. Su aliado más fiel, Holanda, se descolgó la primavera pasada con un acuerdo de mínimos con Calviño. A Berlín apenas le queda el apoyo de Austria. En contraste, en el bando de España están también Francia o Italia. "Todos estamos convencidos de la necesidad de volver a unas finanzas públicas saneadas, pero manteniendo la posiblidad de invertir en la lucha contra el cambio climático y en la industria verde", ha dicho el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire.

"No es ningún secreto que los Estados miembros tienen diferentes opiniones y puntos de partida, pero no vamos a rehuir las discusiones difíciles", ha dicho la ministra de Finanzas de Suecia, Elisabeth Svantesson, tras el debate celebrado en el Ecofin de este martes. Una discusión decisiva en la que no ha participado Calviño por encontrarse en el Consejo de Ministros.

Según el diagnóstico de la presidencia sueca, hay una creciente convergencia sobre la idea de que deben ser los propios Estados miembros los que elaboren sus planes de ajuste fiscal a medio plazo, acompañados de reformas e inversiones. Estos planes tendrían que negociarse de forma bilateral con la Comisión, pero su aprobación final dependerá del Ecofin, es decir, de los Veintisiete. Los valores de referencia del Tratado (un máximo de 3% de déficit y 60% de deuda) no se tocan.

La ministra sueca de Finanzas y presidenta de turno del Ecofin, Elisabeth Svantesson, durante la rueda de prensa de este martes Unión Europea

"No obstante, existen algunas áreas importantes en las que se necesita más discusión", señala el documento sueco, al que ha tenido acceso este periódico. La cuestión más difícil es cómo encontrar el equilibrio entre los planes de ajuste nacionales y una vigilancia a nivel europeo basada en reglas comunes para todos. Esto es lo que más preocupa a Alemania, que teme que se imponga un Pacto de Estabilidad a la carta.

"Es esencial que la senda de ajuste fiscal se sustente en el compromiso político de las autoridades nacionales. Eso mejorará su aplicación y facilitará el éxito. Al mismo tiempo, son indispensables unas reglas presupuestarias que deriven de un marco común europeo con el fin de garantizar la predictibilidad, transparencia, igualdad de trato y coherencia política en la Unión", sostiene la presidencia sueca.

"El tiempo no es ilimitado. Este Parlamento terminará su mandato dentro de 15 meses y por eso es necesario realizar progresos en esta discusión y alcanzar algún tipo de conclusión el mes que viene", ha reclamado el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni.

