El BCE prevé que la inflación se desacelerará en el primer semestre de 2023 pero seguirá siendo elevada

Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), ha advertido de que la inflación en la zona euro va a continuar siendo elevada, en el entorno del 10%, durante los próximos meses, si bien comenzará a desacelerarse en el primer semestre de 2023.

"Pero siempre en el entorno de una inflación elevada", es decir, que se mantendrá en niveles del 6% o 7%, ha alertado el 'número dos' del BCE, para quien la inflación subyacente "también va a continuar siendo elevada". De Guindos ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el XXIX Encuentro del Sector Financiero organizado por Deloitte, Sociedad de Tasación y ABC.

En su opinión, las tensiones inflacionistas y su persistencia van a ser uno de los elementos clave para los mercados financieros. "Es importante fijarse en la inflación subyacente", ha añadido.

Advertencia a los gobiernos

En el mismo foro, el vicepresidente del BCE ha lanzado un claro mensaje a los gobiernos de la zona euro: sus políticas fiscales deben estar en línea con la política monetaria. Es por eso que ha pedido que las primeras sean "prudentes".

"Hemos visto el caso de Reino Unido, un aviso de lo que potencialmente podría pasar en otros lugares del mundo y espero que los gobiernos sean conscientes de que hace falta una política fiscal prudente", ha apuntado De Guindos. En línea con sus últimas intervenciones, el vicepresidente del BCE ha hecho énfasis en la necesidad de que la política fiscal y la monetaria encajen y no busquen objetivos opuestos. En su opinión, es uno de los elementos clave para los mercados.

También lo será la normalización de la política monetaria, un proceso que va a continuar en los próximos meses. "Si me preguntan qué va a pasar en diciembre no lo sé, dependerá de las proyecciones que haga el BCE y tendremos un dato más de inflación, el de noviembre", ha apuntado De Guindos.

Con todo, ha advertido de que la "aproximación" del BCE "será siempre la misma". "Continuaremos elevando los tipos de interés", ha dicho, dado que "la reducción de la inflación probablemente es la principal aportación que puede hacer un banco central a la estabilidad financiera".

Rentabilidad de los bancos

En otro orden de cosas, De Guindos ha advertido de que, aunque la rentabilidad bancaria ha aumentado "notablemente" en los últimos meses debido en parte a la subida de los tipos de interés, no hay que "dejarse cegar por esta situación"

"No nos dejemos llevar por lo que es un incremento de rentabilidad puntual y que no se verá sustentado en el tiempo. Y aunque no sea así, es mucho mejor prevenir que curar", ha apuntado De Guindos, para quien la parte positiva es que, aunque los clientes se verán afectados por la subida de los tipos de interés, el empleo en la zona euro está "aguantando".

"A diferencia de lo que ocurrió en la crisis de 2009, el mercado laboral europeo está aguantando perfectamente en una situación de desaceleración económica. No esperamos que se vaya a producir la situación que vivimos en la crisis financiera", ha concluido.

