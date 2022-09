Luis Planas descarta el impuesto a las grandes cadenas de supermercados que reclama Unidas Podemos

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha descartado que desde el Gobierno se imponga un impuesto a las grandes cadenas de supermercados en España. El ministro socialista se opone así a la petición que realizó el pasado mes de julio Unidas Podemos de elevar la presión fiscal a las principales compañías del sector de la distribución.

En una entrevista concedida a Europa Press, Planas ha señalado que los impuestos que el Gobierno ha aplicado de forma excepcional a los sectores financiero y energético "están llenos de lógica". Sin embargo, ha afirmado que ese no es el caso de la distribución.

"No creo que sea el caso, en estos momentos, de la distribución, al menos hasta ahora, quiero decir que todos los elementos de la cadena, incluida la distribución, se han comportado de forma correcta. Espero lo haga en un inmediato futuro también", ha señalado el ministro de Agricultura.

Unidas Podemos presentó el pasado mes de julio una resolución en el Congreso en la que exigía medidas fiscales contenidas en el pacto de coalición con el PSOE y en la que incluía algunas novedades. Entre ellas, la propuesta de subir diez puntos porcentuales el Impuesto de Sociedades a las grandes empresas de distribución.

La formación política argumentaba que, con los ingresos adicionales obtenidos por este recargo, se financiaría un cheque a las familias "a las que les cuesta llegar a final de mes" para ayudar con la cesta de la compra.

Responsabilidad

Pese a rechazar un impuesto para el sector de la distribución, Planas ha subrayado que todos los operadores económicos tienen que hacer un esfuerzo para contener los precios e intentar limitar el impacto de factores externos como el alza de materias primas y de los costes energéticos, porque "esto es bueno para el conjunto de la sociedad".

"Tenemos que hacer un esfuerzo por la contención de precios y también por el funcionamiento correcto de la distribución desde el punto de vista alimentario", ha subrayado Planas, quien considera, no obstante, que la inflación se moderará en los próximos meses.

Preguntado en la entrevista de Europa Press por la iniciativa de algunas cadenas de distribución, como Carrefour en Francia, de fijar los precios de artículos básicos durante cien días, Planas ha indicado que se trata de una cuestión "libre" que cada cadena debe adoptar, y ha vuelto a realizar una llamada a la responsabilidad y a la contención.

Respecto a la posibilidad de implantar precios mínimos en bienes y productos de alimentación esenciales, el titular de Agricultura ha señalado que desde un punto de vista legal no es posible y "tampoco es deseable".

"Creo que el mejor resultado es aquel en el cual se logra un resultado contractual en las transacciones", ha afirmado Planas, quien ha subrayado que en la Ley de la cadena alimentaria ya figura que no se pueden hacer contratos alimentarios por debajo del coste de producción.

Sobre la propuesta de Unidas Podemos de intervenir los precios en alimentación si se detecta especulación con el IPC, el ministro de Agricultura ha indicado que la intervención de precios es una "medida excepcional" que solo se puede adoptar, de acuerdo con la normativa europea, en el caso de mercados regulados y el mercado agroalimentario no lo es.

"No me parece, en absoluto, una medida pertinente y no ayudaría, sin duda, ni a los productores ni a los consumidores, ni a ningún eslabón de la cadena", ha asegurado.

