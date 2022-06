La subida de tipos elevará en 12.000 millones los intereses de la deuda pública en 2025, según AIReF

La inminente subida de los tipos de interés va a elevar la carga financiera de la deuda pública y, en concreto, incrementará los intereses de la deuda pública en 12.000 millones en 2025. Así lo ha explicado Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), durante su intervención en el XXXIX Seminario de APIE. Sostenibilidad y digitalización: las palancas de la recuperación, organizado por la Apie y BBVA.

Y es que el endurecimiento de la política monetaria en respuesta a la desbocada inflación ya está teniendo un fuerte impacto en las rentabilidades de la deuda soberana, lo que se va a traducir en un carga financiera más elevada.

Más concretamente, la presidenta de la Autoridad ha expuesto que se prevé un incremento del tipo medio de emisión superior a 100 puntos básicos, lo que elevaría tres décimas la previsión del tipo implícito (hasta el 2,3%), cuatro décimas de PIB la carga financiera (hasta el 2,4%) y más de 12.000 millones de euros el gasto por intereses en 2025. Desde ahora hasta ese año, la carga aumentará en 20.000 millones.

Estrategia fiscal

Por otra parte, Herrero ha destacado una vez más la importancia de contar con una estrategia fiscal a medio y largo plazo tanto en el ámbito del Gobierno como en el de las comunidades autónomas.

"Creo que la incertidumbre no va a desaparecer, lo que ha pasado es que se ha desplazado del ámbito sanitario a otros ámbitos. Esto no puede suponer que no haya esta planificación", ha afirmado la presidenta de la Autoridad.

Herrero se ha mostrado contundente al señalar que la incertidumbre no es excusa para no contar con una estrategia de reducción del déficit tanto a medio como a largo plazo. "Muchas veces lo fiamos todo a ver qué dice Europa, tendríamos que tener un ejecución de autodisciplina (...) Lo de la incertidumbre no me vale, es la incertidumbre lo que tenemos que superar", ha dicho.

De hecho, ha recordado que el pasado año la economía española cerró con un déficit un punto y medio inferior al previsto por el Gobierno, pero "no se han cambiado los objetivos para los años siguientes". "Esta planificación es necesaria", ha reiterado.

No añadir incertidumbre

"El argumento que nos llevan diciendo desde el primer momento que pedimos esta estrategia es la incertidumbre. No es tanto dejación, sino que ellos dicen, y en parte es verdad, que no es fácil planificar en un entorno de incertidumbre. Pero como el grado de incertidumbre es muy grande la actuación de las administraciones públicas no puede añadir más incertidumbre", ha dicho..

En otro orden de cosas, Herrero ha expuesto que la AIReF no dispone de información suficiente por parte del Gobierno para valorar cuál va a ser el impacto sobre las cuentas públicas del Plan de Recuperación.

De nuevo, la justificación del Gobierno es que "hay información suficiente", si bien, según la Autoridad, se trata de información "muy desagregada y dispersa".

