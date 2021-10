David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens, premio Nobel de Economía 2021

David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens, han sido galardonados con el premio Nobel de Economía de este año. Según el jurado estos economistas nos han proporcionado nuevos conocimientos sobre el mercado laboral y han mostrado qué conclusiones sobre causa y efecto se pueden extraer de experimentos naturales. "Su enfoque se ha extendido a otros campos y revolucionado la investigación empírica", indica el fallo.

¿Cómo afecta la inmigración a los niveles de salario y empleo? ¿Cómo afecta una educación más prolongada a los ingresos futuros de una persona? Estas preguntas son difíciles de responder porque no tenemos nada que usar como comparación. No sabemos qué hubiera pasado si hubiera habido menos inmigración o si esa persona no hubiera seguido estudiando.

Sin embargo, los galardonados de este año han demostrado que es posible responder a estas y otras preguntas similares mediante experimentos naturales. La clave es utilizar situaciones en las que acontecimientos fortuitos o cambios de política provoquen que grupos de personas sean tratados de manera diferente, de una manera que se asemeje a los ensayos clínicos en medicina.

Utilizando experimentos naturales, David Card ha analizado los efectos del salario mínimo, la inmigración y la educación en el mercado laboral. Sus estudios de principios de la década de 1990 desafiaron la sabiduría convencional, lo que condujo a nuevos análisis y conocimientos adicionales.

Los resultados mostraron, entre otras cosas, que aumentar el salario mínimo no necesariamente conduce a menos puestos de trabajo. Ahora sabemos que los ingresos de las personas que nacieron en un país pueden beneficiarse de una nueva inmigración, mientras que las personas que inmigraron en un momento anterior corren el riesgo de verse afectadas negativamente.

Experimentos naturales

También nos hemos dado cuenta de que los recursos en las escuelas son mucho más importantes para el futuro éxito de los estudiantes en el mercado laboral de lo que se pensaba anteriormente. Sin embargo, los datos de un experimento natural son difíciles de interpretar.

Por ejemplo, extender la educación obligatoria por un año para un grupo de estudiantes (pero no para otro) no afectará a todos en ese grupo de la misma manera. Algunos estudiantes habrían seguido estudiando de todos modos y, para ellos, el valor de la educación a menudo no es representativo de todo el grupo.

Entonces, ¿es posible sacar alguna conclusión sobre el efecto de un año extra en la escuela? A mediados de la década de 1990, Joshua Angrist y Guido Imbens resolvieron este problema metodológico, demostrando cómo se pueden extraer conclusiones precisas sobre causa y efecto a partir de experimentos naturales.

“Los estudios de Card sobre cuestiones fundamentales para la sociedad y las contribuciones metodológicas de Angrist e Imbens han demostrado que los experimentos naturales son una rica fuente de conocimiento. Su investigación ha mejorado sustancialmente nuestra capacidad para responder preguntas causales clave, lo que ha sido de gran beneficio para la sociedad ”, dice Peter Fredriksson, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas.

