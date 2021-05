Montero afirma que las CCAA del PP que bajan impuestos son "las que más piden"

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, afirma que las comunidades del PP que bajan los impuestos son las que luego "más piden" al Gobierno socialista.

En una entrevista que publica este domingo el diario La Vanguardia, Montero no pone fecha para el plan de armonización fiscal autonómica y dice estar segura de que la victoria de la popular Isabel Díaz Ayuso en las elecciones a la Presidencia de Madrid no entorpecerá la implantación del mismo. A su juicio, el triunfo de Díaz Ayuso "no tiene nada que ver con el debate sobre fiscalidad", en el que trabaja un grupo de expertos.

"Todo lo que significa la recaudación, la fiscalidad, el sostenimiento del Estado de bienestar, debería desarrollarse en un debate serio, sin crispación, sin ruido", indica la ministra, quien apuesta por evitar que el mismo "se produzca en situación de 'dumping' o una situación de espiral en una bajada continuada de impuestos".

Ofensiva del PP

Montero rechaza que algunas autonomías estén conformando "un frente antiarmonización", pero sí admite "que hay una ofensiva por parte del PP en materia de política fiscal, mientras curiosamente la gran mayoría de comunidades autónomas está pidiéndole al Gobierno de España una mayor disponibilidad de recursos, dada la presión añadida que ha supuesto sobre los servicios públicos la Covid".

"Y llama la atención -subraya- que en su capacidad fiscal, probablemente por una instrucción que se da directamente desde Génova, los gobiernos autonómicos están planteando propuestas de bajadas fiscales".

La ministra exclama un "ojalá" cuando se le pregunta si dará tiempo a definir un nuevo modelo de financiación autonómica en esta legislatura, en el apunta que una de las variables más importantes será la poblacional, con la definición de "población ajustada", insularidad o la ponderación de las personas mayores de 65 años.

Respecto a la reforma tributaria, la ministra incide en que ya hay creado un grupo de expertos que estudia este asunto, para el que no fija una fecha de aplicación, que en cualquier caso, destaca, debe estar al margen del calendario electoral.

"La actualidad política de este país nos conduce permanentemente a que tengamos que estar saliendo al paso de un titular -continua-. En materias tan importantes como la adaptación de un sistema fiscal, tenemos que darnos el tiempo, la tranquilidad, la capacidad de reflexión suficiente para posibilitar que el proyecto que de ahí salga perdure en el tiempo".

Adelanta Montero que, una vez conocido el informe de los expertos, se abrirá el debate sobre las medidas a implementar y que ese proceso el Gobierno "lo va a hacer con consenso, dentro de las alianzas que se puedan establecer en el Congreso de los Diputados".

Sobre el plan de consolidación fiscal que piden, entre otros, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Montero aduce que "la política consiste en adaptar las medidas al transcurso del tiempo" y que en estos momentos lo prioritario es conseguir los niveles de crecimiento anteriores a la pandemia.