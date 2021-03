El secretario general de la OCDE clausurará Wake Up, Spain!, el Foro de El Español que inaugurará Sánchez

Nadia Calviño, Ángel Gurría y Pedro Sánchez, todos ponentes en el Wake Up, Spain! (Pool Moncloa).

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, será el encargado de clausurar Wake Up, Spain!, el Foro Económico Español de Invertia, EL ESPAÑOL y D+I que reunirá a Gobierno central, autonomías y ayuntamientos, agentes sociales y representantes del mundo de la empresa. La cita, que se celebrará del lunes 12 de abril al jueves 15, contará además con la participación de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que inaugurará el simposio.

Gurría ejerce como máximo responsable de la OCDE desde 2006 y ha logrado consolidar a la institución como uno de los grandes pilares del sistema de gobernanza económica mundial. Durante su intervención, el mexicano repasará la situación de la economía global en el nuevo contexto que ha generado la Covid-19 y hará una aproximación a la evolución del proceso de vacunación y al problema del paro juvenil, una de sus grandes preocupaciones.

La intervención de Ángel Gurría en la clausura de Wake Up, Spain!, que tendrá lugar el jueves 15 de abril, será, además, una de sus últimas apariciones públicas antes de que se produzca el fin de su mandato al frente de la institución. El próximo 1 de junio será relevado en el puesto por el australiano Mathias Cormann.

El programa

Gurría será uno de los ponentes estrella en la clausura de Wake Up, Spain! el Foro Económico Español impulsado por Invertia, EL ESPAÑOL y D+I que está configurado como un 'Davos' español. Contará con la participación ya cerrada de más de ochenta ponentes procedentes del Gobierno central, las autonomías, los ayuntamientos, el mundo de la empresa y de la tecnología y la innovación.

Un programa vivo que se actualiza día a día y que se dará a conocer en próximas fechas. Una agenda que comenzará el lunes 12 de abril abordando los procesos de digitalización y seguirá el martes 13 de abril con una jornada dedicada a la transición ecológica.

Continuará el miércoles 14 de abril analizando cómo avanzar en la cohesión social y territorial y terminará el jueves 15 de abril tratando los retos relacionados con la educación y la igualdad.

Será un espacio para compartir ideas de futuro y en el que todos los participantes pondrán su conocimiento a disposición del país para aportar propuestas de inversión de los 140.000 millones de euros que llegarán procedentes de los fondos europeos.

Organizado en torno a los cuatro pilares del Plan de Recuiperación, Transformación y Resiliencia (digitalización, transición ecológica, cohesión territorial e igualdad), Wake Up, Spain! sigue sumando nuevos participantes. Así, en los últimos días se han sumado al proyecto líderes empresariales como Carlos Torres, presidente del BBVA; Juan Ignacio Elizalde, VP & General Manager de Coca-Cola Iberia, o Fernando Abril-Martorell, presidente de Indra.

Otros nombres destacados

También aportarán su visión desde el punto de vista de la empresa Josu Jon Imaz, CEO de Repsol; Antonio Llardén, presidente de Enagás; Jaime Jaraiz, CEO de LG Electronics en España; Domingo Mirón, presidente de Accenture en España y Portugal; Antonio Catalán, fundador de NH Hotels y AC Hotels; Gabriel Escarrer, vicepresidente de Meliá Hotels; Javier Sánchez-Prieto, presidente de Iberia, y Kike Sarasola, presidente de Room Mate.

Todos ellos se suman a otra larga lista de nombres ya anunciados como José María Álvarez Pallete, presidente de Telefónica; Ignacio Galán, presidente de Iberdrola; Francisco Reynés, presidente de Naturgy; Ana Botín, presidenta del Santander, o Pablo Isla, presidente de Inditex. También intervendrá Federico Linares, presidente en España de la consultora EY, especializada en la gestión de los fondos europeos.

El mundo de la digitalización y la tecnología también está presente con la presencia de Mariangela Marseglia, directora general de Amazon para España e Italia; Fuencisla Clemares, directora general de Google para España y Portugal; Eduardo Oteiza, director general de Evo Banco; César Cernuda, presidente mundial de NetApp; Javier Jiménez, director general de Lanzadera; Sacha Michaud, cofundador de Glovo; Francisco Estevan, CEO y cofundador de Innsomnia; Diego Sáez, socio cofundador de MESbook, o Fernando Pavón, CEO de Gamco.

La lista de figuras del ámbito empresarial público y privado incluye, entre otros muchos, a Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica; Julián Núñez, presidente de SEOPAN; Juan Manuel Serrano, presidente de Correos; Ismael Clemente, presidente de Merlin Properties; Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif, o José Antonio Llorente, presidente de Llorente y Cuenca.

Los agentes sociales

También estarán presentes los agentes sociales, que tendrán ocasión de debatir cara a cara con representantes del Gobierno. Así, en Wake Up, Spain! estarán presentes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; Unai Sordo, secretario general de CCOO; Pepe Álvarez, secretario general de UGT, y José Luis Bonet, presidente de las Cámaras de Comercio.

La intención de Wake Up, Spain! es conseguir reunir también al talento español. Para ello, desde el mundo académico y de la investigación se incorporan al Foro Económico María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), y Mariana Mazzucato, profesora del University College of London y autora del libro The Entrepreneurial State. También participará la presidenta de la Fundación Cotec, Cristina Garmendia, y el catedrático de Economía en la Universidad de Vigo, Xavier Lavandeira.

A lo largo de las sesiones intervendrán profesores españoles de grandes universidades internacionales especializados en materias relacionadas con la vanguardia tecnológica. Es el caso de Alba Cervera, investigadora de computación cuántica en la Universidad de Toronto; Soledad Antelada, ingeniera en ciberseguridad en NERSC, en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley de Estados Unidos, y Eva Nogales, catedrática en bioquímica, biofísica y biología estructural de la Universidad de California.

Una lista a la que se suman también Sonia Contera, catedrática de física biológica en la Universidad de Stanford; David Gutiérrez, delegado de estandarización del 5G en 3GPP; Lourdes Vega, catedrática de ingeniería química en la Universidad de Khalifa (Abu Dabi); Antonio Tejero, investigador en visión por ordenador de la Universidad de Tokio; Javier García-Martínez, presidente de la Unión Internacional de la Química Internacional y miembro del World Economic Forum, así como Marcos Martínez Romero, ingeniero de software senior en el Centro de Investigación en Informática Biomédica de la Universidad de Stanford.