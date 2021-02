Reyes Maroto se inhibirá en la opa de IFM a Naturgy para evitar conflicto de intereses

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto se inhibirá en la opa de IFM por el 22,6% de Naturgy, para evitar incurrir en conflicto de intereses, según ha podido confirmar Invertia con fuentes del ministerio.

Su marido es técnico de la compañía energética, aunque no es miembro directivo de la misma y esta cartera es la que debe recibir el proyecto del fondo australiano en primera instancia. De esta manera, Reyes Maroto no tendrá ninguna relación con este expediente y no asistirá al Consejo de Ministros en que se vote eo proyecto.

Las fuentes cercanas a Reyes Maroto consultadas por este diario indican que la ministra "no tendría que inhibirse porque su marido no es ningún cargo directivo, pero ha decidido inhibirse para que no haya ninguna sombra de duda sobre la tramitación del expediente". "El matiz es importante", advierten.

En el Consejo de Ministros que decida en su día la opa ella será sustituida por otro miembro del Gobierno que designe el presidente. "Ella no quiere ser parte de ninguna decisión desde que se reciba el expediente. De hecho, se ha apartado preventivamente de todo lo que tiene que ver con Naturgy", advierten estas mismas fuentes.

Respecto del expediente, fuentes del ministerio han informado que esperan recibir el proyecto antes de que acabe la semana. Fruto de la reforma a la ley de inversiones como consecuencia de la pandemia el Gobierno se ha reservado la última palabra y una acción de oro, para vetar opas que se consideran hostiles en empresas españolas estratégicas.

Un proceso administrativo que comienza con la solicitud de autorización por parte del inversor (en este caso IFM) a la dirección general de comercio internacional e inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

La sola autorización del Consejo de Ministros tiene un plazo máximo de seis meses. Después de la petición de autorización al Ministerio de Industria, IFM deberá responder a un cuestionario relatando la operación, los dueños finales del comprador y sus planes financieros y estratégicos con Naturgy.

Luego, el caso pasará a la Junta de Inversiones Exteriores, con presencia de representantes de varios Ministerios, incluido el de Economía. Este organismo elevará un informe al Consejo de Ministros, sobre el que éste tomará una decisión.