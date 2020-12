Guía para conocer los PERTE y tramitar proyectos financiados con los 140.000 euros de la UE

El Gobierno ya tiene prácticamente cerrado el Decreto Ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El último borrador que será presentado al Consejo de Ministros al que ha tenido acceso Invertia, entrega las últimas claves administrativas sobre a tener en cuenta para optar a los 140.000 millones de euros de fondos europeos.

Uno de los principales instrumentos para optar a estos fondos serán los nuevos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), los que tienen como objetivo desbloquear la burocracia del Estado y favorecer la colaboración público-privada en el ámbito de la ejecución de políticas públicas.

Invertia ha elaborado una guía para conocer todos los detalles de las fórmulas públicas para optar a los fondos de la Unión Europea.

1. ¿Cómo se define un PERTE?

Son aquellos proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española. El objetivo es favorecer la colaboración público-privada con fórmulas que, manteniendo los controles y exigencias comunitarias, permitan fórmulas más flexibles y adaptativas a los requerimientos de los proyectos financiables con el Instrumento Europeo de Recuperación.

2. ¿Qué características deben tener?

Según el borrador al que ha tenido acceso Invertia, debe representar una importante contribución al crecimiento económico, a la creación de empleo y a la competitividad de la industria y la economía española, habida cuenta de sus efectos de arrastre positivos en el mercado interior y la sociedad.

También debe permitir combinar conocimientos, experiencia, recursos financieros y actores económicos, con el fin de remediar importantes deficiencias del mercado o sistémicas y retos sociales a los que no se podría hacer frente de otra manera.

3. ¿A qué ámbito está dirigido?

Debe tener un importante carácter innovador o aporte un importante valor añadido en términos de I+D+i, por ejemplo, posibilitando el desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos de producción. Debe ser importante cuantitativa o cualitativamente, con un tamaño o un alcance particularmente grandes, o que suponga un nivel de riesgo tecnológico o financiero muy elevado.

Finalmente, debe favorecer la integración y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, así como el impulso de entornos colaborativos. Y debe contribuir de forma concreta, clara e identificable a uno o más objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española.

4. Registro de los PERTE

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley se creará, dependiente del Ministerio de Hacienda, un Registro estatal de entidades interesadas en los PERTE, en el que se inscribirán todas las entidades vinculadas al desarrollo de un PERTE, independientemente de su naturaleza jurídica pública o privada y de su forma de constitución.

5. ¿Estar en el registro es requisito para participar?

La inscripción en el registro podrá ser considerada como requisito necesario para ser beneficiario de ayudas, en el caso de que se prevea así en las bases reguladoras, o en la convocatoria, si ésta última incluye a las bases reguladoras, y de acuerdo con la planificación de medidas de apoyo y colaboración público-privada proyectadas.

6. Ventanilla única para resolver dudas

La Secretaría General de Administración Digital pondrá en marcha, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, un portal web único del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que centralice y distribuya la información a todos los interesados. A través de este portal web se ofrecerá un servicio de atención a las personas o entidades interesadas en participar en las convocatorias derivadas del instrumento de recuperación, dentro del marco legal previsto por cada departamento responsable de la gestión de las mismas.

7. ¿Dónde se presentarán las solicitudes?

No obstante, la tramitación de las solicitudes de participación en las convocatorias derivadas la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se realizará a través de las sedes electrónicas de los departamentos ministeriales y organismos competentes.

8. ¿A qué fondos se podrán optar?

Este decreto aplicará al dinero del Instrumento de Recuperación, pero también a los fondos FEDER, el Fondo Social Europeo Plus, el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

9. ¿Quién decidirá el destino de los fondos?

Los diferentes ministerios crearán grupos de análisis para definir prioridades, que a su vez analizarán las solicitudes. No obstante, la última palabra la tendrá la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia que decidirá el destino de los fondos europeos. Un órgano en el que estarán todos los ministros del Gobierno. En esta comisión también estará la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, la de Economía y Apoyo a la Empresa, la de Hacienda y la de Presupuestos y Gastos.

10. Se crea un Comité Técnico

Del mismo modo, se pondrá en funcionamiento un Comité Técnico que, entre otras cuestiones, se encargará de la realización de los estudios, informes y análisis que le encargue la Comisión. También se encargará de la aprobación de las orientaciones, manuales de procedimiento, o modelos tipo de pliegos de licitación, bases para convocatorias de subvenciones o ayudas, convenios o cualesquiera otros que considere que podrían servir de orientación a los gestores por razones de eficacia o eficiencia.

11. Aceleración de los plazos de adjudicación

El objetivo es que los programas se tramiten por la vía de urgencia cuando razones de interés público lo aconsejen, al tiempo que se eliminan requisitos de informes y autorizaciones perceptivas”. Además, el decreto establece también la simplificación de la documentación que tengan que presentar los beneficiarios de las subvenciones que se abonen con los fondos europeos.

12. Se adelantará un 50% de los fondos

Moncloa plantea anticipar hasta el 50% de la financiación que se reciba a través del Instrumento Europeo de Recuperación (‘Next Generation EU’), que implicará para España unos 140.000 millones de euros en forma de transferencias y préstamos entre 2021 y 2026 para recuperarse. En un borrador inicial, esta cantidad ascendía hasta el 90% en caso de PERTE, pero este aspecto ha desaparecido en la versiones posteriores.

13. Plazos para procedimiento abierto simplificado abreviado

A los contratos de obras de valor estimado inferior a 200.000 euros y a los contratos de suministros y servicios de valor estimado inferior a 100.000 que se vayan a financiar con fondos, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, les podrá ser de aplicación la tramitación prevista en el apartado 6 del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

Atendiendo a esta Ley, el plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. No obstante lo anterior, cuando se trate de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado el plazo será de 5 días hábiles.

14. Plazos para procedimiento abierto simplificado ordinario

En los contratos que se vayan a financiar con estos fondos los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado ordinario previsto en los apartados 1 a 5 del artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en los contratos de obras, suministro y servicios cuando se cumplan las dos condiciones siguientes.

En este caso se tratará de contratos con valor estimado inferior al umbral establecido por la Comisión Europea para los contratos sujetos a regulación armonizada. Se deberá considerar que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el 45% del total.

15. Plazos de contratos de suministro y servicios de carácter energético

Excepcionalmente, en los contratos de suministro y de servicios de carácter energético se podrá establecer un plazo de duración superior con un máximo de diez años, cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y estas no sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica.

16. Excepciones de contratos de suministros energético

Eso sí, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación del suministro o servicio, circunstancias que deberán ser justificadas en el expediente de contratación con indicación de las inversiones a las que se refiera y de su período de recuperación.